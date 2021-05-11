Gaziantep'in alan kodu kaçtır? Gaziantep telefon kodu hakkında bilgi

Gaziantep özellikle şehir merkezinde olan Gaziantep Kalesi ile önemli bir kültüre sahiptir. Şehre gelen misafirlerin görmeden gitmedikleri kale ile beraber, aynı zamanda çok önemli tarihi ve kültürel yapılar bulunur. Ticari anlamda da önemli bir şehir olması ile beraber alan kodu üzerinden sabit hatlar yaygın olarak aranmaktadır

Gaziantep'in Alan Kodu Kaçtır?

Gaziantep'in alan kodu 0 342’dir. Türkiye'deki bütün farklı şehirler için verilmiş alan kodu ile beraber Gaziantep içinde 342 belirlenmiş durumda. Bu alan kodunu kullanmak suretiyle Gaziantep ilinin merkezi ile beraber ilçelerine rahatlıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Kültürel açıdan özellikle çok önemli bir şehir olması ile beraber, bakırlar çarşısı yine Gaziantep'in mutlaka görülmesi gereken yerlerinden biridir. O yüzden alan kodunu kullanmak suretiyle sabit hat üzerinden ilgili noktalara ulaşabilir ve kültürel bazda bilgi alabilirsiniz.

Aynı zamanda üniversite olması ile beraber ekonomik açıdan sürekli daha canlı hale gelen şehir için, amaca uygun sabit hatları 342 üzerinden arayabilirsiniz. Hem kurumlara hem de bireysel olarak farklı yerlere ulaşım sağlamanız mümkün. Alan kodu ile beraber ilgili numarayı tuşlamanız yeterlidir.