Gaziantep plaka kodu kaçtır? Gaziantep ve ilçelerinin plaka harfleri

Plakalar; araçların herhangi bir durumda tespit edilmesini ve araç sahiplerinin araca kayıtlı vergi veya ceza borcu olup olmadığını kontrol etmelerini sağlarlar.

Gaziantep Plaka Kodu Kaçtır?

Plakalar; iki basamaklı bir sayı, ortada bulunan yan yana sıralanan 2 veya 3 harf ve sonda yer alan 3 basamaklı bir sayıdan oluşur. Bu sayılardan ilk sırada yer alan iki basamaklı sayı il plaka kodu olarak tanımlanır. İl plaka kodları her il için özel olarak düzenlenmiştir. Ülkemizde 1962 yılında il plaka kodları alfabetik olarak düzenlenmiştir. Ancak bu tarihten sonra il olma özelliği kazanan yerlerde kullanılan plaka kodları alfabetik sıralamaya uygun olmamaktadır.

Gaziantep ilinin plaka kodu alfabetik sıralamaya göre düzenlenmiştir. Bu durumda Gaziantep ilinin plaka kodu "27" olarak belirlenmiştir. Plaka kodları aynı zamanda illerin posta kodunun ilk iki hanesini de oluşturur.

Gaziantep ve İlçelerinin Plaka Harfleri

Plaka kodları il il ayrışırlar ve bir ilde bulunan bütün ilçelerde aynı plaka kodu kullanılır. Ancak illerin ilçe farklılığını belirlemek için ilçelerde kullanılan plaka harfleri birbirlerinden farklı olur. Gaziantep ilinde 9 ilçe bulunur. Gaziantep ilçelerinin isimleri; Araban, İslahiye, Karkamış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli, Şahinbey, Şehitkamil ve Yavuzeli şeklindedir.

Gaziantep ilçelerinden merkez ilçelerinde kullanılan plaka harfleri; A, AC-AZ, BA-BZ, B, DA-DZ, D, EA-EZ, E, F, FA-FZ, H, HA-HH, J, K, KA-LZ, M, PA-RZ, S, SN, SY, T ve TA-YZ şeklindedir.

Nurdağı ilçesinde GA-GZ, K harfleri kullanılır. İslahiye ilçesinin plaka harfleri SA-SM, SL-SV, SZ ve K’dır. Araban ilçesi K, ZA-ZZ harflerini kullanır. Nizip ilçesi MF-MG, NA-NZ, N ve K harflerini kullanır. Oğuzeli ilçesi ise K harfini plaka harfi olarak kullanır.