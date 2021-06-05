Gaziantep lise taban puanları 2021! Gaziantep LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

Gaziantep'te liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Gaziantep'teki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 460,8885 1,04 0,01 GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / TOBB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 448,8022 1,84 0,2 GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 440,5478 2,53 1,19 GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 272 428,4882 3,76 1,97 GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Gaziantep Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 476 410,4005 6,16 3,21 GAZİANTEP / NİZİP / Nizip Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 408,7284 6,42 0,71 GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 405,5873 6,92 2,96

GAZİANTEP / İSLAHİYE / Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 401,5043 7,6 0,5 GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 397,735 8,27 3,97 GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Hatice-Lütfü Akcan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 388,724 10 6,92 GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / İ.M.K.B. Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 387,0074 10,34 7,45 GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 385,3521 10,69 0,38 GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Gülşen Batar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 408 377,4113 12,44 2,9 GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 408 375,5689 12,88 6,28 GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Gaziantep Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 374 369,2024 14,43 7,14

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 362,8047 16,08 8,08 GAZİANTEP / NİZİP / Hasan Çapan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 356,826 17,69 7,15 GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Şahinbey Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 353,5539 18,62 12,72 GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Şehit Mehmet Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 150 350,9657 19,35 2,47 GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 350,2269 19,57 12,14 GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 120 349,8564 19,68 6,87 GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 344,5497 21,26 2,01 GAZİANTEP / NİZİP / Nizip Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 338,293 23,19 7,12

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Sevinç Bahattin Teymur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 30 337,3379 23,5 8,95 GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 330,4026 25,76 15,6 GAZİANTEP / NİZİP / Abdulhamithan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 330,3255 25,79 6,93 GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Mahmudiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 326,0997 27,22 15,01 GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Şahinbey Belediyesi Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 180 325,2875 27,5 5,82 GAZİANTEP / NİZİP / Nizip Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 321,4014 28,88 16,42 GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 68 299,9481 37,19 19,81 GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 296,0119 38,88 21,45