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Eğitim
Haber Giriş: 05.06.2021 - 14:45 | Son Güncelleme:

Gaziantep lise taban puanları 2021! Gaziantep LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

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Gaziantep lise taban puanları 2021! Gaziantep LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

LGS sonrası en önemli konulardan biri de lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Gaziantep'te sınavla öğrenci alan okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak eden öğrenciler, kendi yüzdelik dilimleri ve puanlarına göre tercih işlemi yapacaklar. İşte 2021 yılına ait Gaziantep LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

Gaziantep'te liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Gaziantep'teki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204460,88851,040,01
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / TOBB Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204448,80221,840,2
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Abdulkadir Konukoğlu Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204440,54782,531,19
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Yasemin Erman Balsu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce272428,48823,761,97
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Gaziantep Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce476410,40056,163,21
GAZİANTEP / NİZİP / Nizip Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204408,72846,420,71
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Ayten Kemal Akınal Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204405,58736,922,96
GAZİANTEP / İSLAHİYE / Borsa İstanbul İslahiye Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204401,50437,60,5
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce238397,7358,273,97
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Hatice-Lütfü Akcan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170388,724106,92
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / İ.M.K.B. Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce238387,007410,347,45
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce60385,352110,690,38
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Gülşen Batar Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce408377,411312,442,9
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Vedat Topçuoğlu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce408375,568912,886,28
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Gaziantep LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce374369,202414,437,14
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce204362,804716,088,08
GAZİANTEP / NİZİP / Hasan Çapan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170356,82617,697,15
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Şahinbey Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce136353,553918,6212,72
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Şehit Mehmet Demir Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce150350,965719,352,47
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68350,226919,5712,14
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce120349,856419,686,87
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce120344,549721,262,01
GAZİANTEP / NİZİP / Nizip Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce204338,29323,197,12
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Sevinç Bahattin Teymur Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce30337,337923,58,95
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34330,402625,7615,6
GAZİANTEP / NİZİP / Abdulhamithan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce90330,325525,796,93
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Mahmudiye Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce60326,099727,2215,01
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Şahinbey Belediyesi Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce180325,287527,55,82
GAZİANTEP / NİZİP / Nizip Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce30321,401428,8816,42
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce68299,948137,1919,81
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34296,011938,8821,45
GAZİANTEP / NİZİP / Necibe Kemal Akdoğan Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce120291,705940,7818,18
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34287,852442,5520,52
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Mehmet Nurettin Horoz Lojistik Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34284,012444,3716,52
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce68281,219445,7223,19
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce34279,926646,3721,44
GAZİANTEP / NİZİP / Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34277,350447,6719,51
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60276,917147,920,87
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60267,582352,8620,16
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30265,210554,1728,19
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34264,756254,4320,47
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Abdülhamithan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68260,57856,8321,19
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce68259,494357,4620,72
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Beykent Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60255,925559,5921,98
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Mennan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68255,270459,9821,17
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce34255,268259,9821,22
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30251,044862,5427,3
GAZİANTEP / NİZİP / Nizip Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68234,526173,2623,3
GAZİANTEP / NİZİP / Alkan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce34234,415673,3335,12
GAZİANTEP / NURDAĞI / Nurdağı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce68219,192983,2930,35
GAZİANTEP / İSLAHİYE / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34208,611189,4523,84
GAZİANTEP / İSLAHİYE / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34207,298590,1315,02
GAZİANTEP / OĞUZELİ / Oğuzeli Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68162,983299,8338,75
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