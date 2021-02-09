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Eğitim
AA
Haber Giriş: 09.02.2021 - 11:15 | Son Güncelleme:

Gazi Üniversitesi’ne Avrupa desteği

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Gazi Üniversitesi’ne Avrupa desteği
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Gazi Üniversitesi, Avrupa Komisyonu tarafından 2.39 milyon avro ile desteklenmeye hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen yaklaşık 76 milyar avro bütçeli araştırma ve inovasyon programı olan Ufuk2020 Programı'nın desteklerinden ve eğitimlerinden faydalanan Gazi Üniversitesi, programın ‘Bilimsel Mükemmeliyet’ bileşeni altında yer alan ‘Marie Sklodowska-Curie Burs ve Dolaşım Destekleri’ alanına, Burs Programlarına Katkı Fonu (COFUND) kapsamında başvuru yaptı. Başvurusu kabul edilen Gazi Üniversitesi, Avrupa Komisyonu tarafından 2.39 milyon avro ile desteklenmeye hak kazandı. Fonlanmaya hak kazanan A2M2TECH projesinin koordinatörlüğünü yürüten Gazi Üniversitesi, rekabeti yüksek bir program olan COFUND tarafından Türkiye'den desteklenen ilk üniversite olma özelliği taşıyor.

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