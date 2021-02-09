Gazi Üniversitesi’ne Avrupa desteği

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen yaklaşık 76 milyar avro bütçeli araştırma ve inovasyon programı olan Ufuk2020 Programı'nın desteklerinden ve eğitimlerinden faydalanan Gazi Üniversitesi, programın ‘Bilimsel Mükemmeliyet’ bileşeni altında yer alan ‘Marie Sklodowska-Curie Burs ve Dolaşım Destekleri’ alanına, Burs Programlarına Katkı Fonu (COFUND) kapsamında başvuru yaptı. Başvurusu kabul edilen Gazi Üniversitesi, Avrupa Komisyonu tarafından 2.39 milyon avro ile desteklenmeye hak kazandı. Fonlanmaya hak kazanan A2M2TECH projesinin koordinatörlüğünü yürüten Gazi Üniversitesi, rekabeti yüksek bir program olan COFUND tarafından Türkiye'den desteklenen ilk üniversite olma özelliği taşıyor.