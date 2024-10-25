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Türk Devletleri Teşkilatı coğrafyasında yükseköğretim alanında yeni bir adım da Kazakistan’la atıldı. Buna göre Gazi Üniversitesi Kazakistan’da şube açacak. YÖK ile Kazakistan Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı arasında Gazi Üniversitesinin Özbekali Janibekov Güney Kazakistan Pedagoji Üniversitesinde Şube Açmasına İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı. YÖK Başkanı Erol Özvar, çevrim içi gerçekleştirilen imza töreninde bu adımın Türk dünyasındaki üniversitelere yeni fırsatlar sunacağını belirterek, şunları söyledi:

ORTAK DİPLOMASİ PROGRAMLARI OLUŞTURULACAK

“Ülkelerimiz daha yakın ve somut bağlar kuracak. Türk ve Kazak halkları arasında da yeni bir sosyal etkileşim dönemi başlamış olacak. Mutabakat zaptıyla Gazi Üniversitesi Kazakistan'da şube açacak. Öğrenci ve akademisyen değişim programları ve bilimsel iş birlikleri yürütecek. İki üniversite Türk dünyasında yükseköğretim alanındaki iş birliklerini artıracak ve akademik iş birliğini güçlendirecek ortak projeler hazırlayacak, çeşitli eğitim programları geliştirerek öğrencilere sunacak. Mutabakat zaptıyla araştırma faaliyetlerinin artırılması ve her iki üniversitenin uluslararası düzeydeki etkinliğinin yükseltilmesi de amaçlanıyor.

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ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ ARTACAK

Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesinden sonra Türkiye ile Kazakistan arasında gerçekleşen bu iş birliğinin yükseköğretimin her bir alanına yayılmasını ümit ediyoruz. Bu vesileyle üniversiteler arasında akademik ve öğrenci hareketliliği artacak. Yeni projeler üretmeye hazırız. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın ortaya koymuş oldukları ortak irade temelinde ortak tarih bilincimizden ve zengin kültürel birikimimizden güç alarak enerjiden ulaştırma koridorlarına, turizmden sağlığa, ticaretten eğitime iş birliği yapılabilecek tüm alanlarda ülkelerimiz arasında her geçen gün artan etkileşimden büyük bir memnuniyet duymaktayım. Türk Yükseköğretiminin geldiği kapasite ve kaliteyle Türk dünyasındaki dostlarımızla daha çok işler başarabileceğimize inanıyorum.”

ÇALIŞMALARA HIZ KATACAĞIZ

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal da yaptığı konuşmada, “Çalışmalarımızı ortak diploma programları, öğrenci ve akademisyen değişim programları ve bilimsel iş birlikleri alanlarında yürüteceğiz. Bu sayede, akademik çalışmalarımıza daha fazla hız kazandıracağız” dedi. Mutabakat zaptına Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ve Kazakistan Bilim ve Yükseköğretim Bakanı Sayasat Nurbek imza attı.