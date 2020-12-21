Gazeteci nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Gazeteci olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Gazetecilik en özel ve en adaletli olması gereken meslekler içerisinde yer almaktadır. Tarafsız bir şekilde haberleri ele alarak insanlara aktarma görevi üstlenen gazeteciler, her ülke için özgürlük adına büyük bir öneme sahiptir. Bu konuda gazeteci olmak isteyen birçok kişi internet üzerinden araştırma yapmakta ve bilgi almaya çalışmaktadır.

Gazeteci Nedir?

Haberleri tarafsız, etik değerler doğrultusunda ve dürüst bir şekilde yazılı veya sözlü insanlara aktaran kişilere gazeteci denir. Profesyonel bir meslek olmasıyla beraber birçok farklı kademe doğrultusunda farklı gazetecilik kısımları bulunmaktadır.

Gazeteci Ne İş Yapar?

Gazeteciler bulundukları ülke kapsamında tarafsız olarak her türlü haberi ele almak suretiyle, insanlara dürüst bir şekilde aktarır. Bu durum günümüz teknolojisi ile beraber hem yazılı hem de sözlü olarak gerçekleşmektedir. Gün içerisinde yaşanan birçok farklı olayın şeffaf bir şekilde aktarılmasını sağlayan kişilerdir.

Gazeteci Nasıl Olunur?

Gazeteci olabilmek için üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümleri üzerinden, gazetecilik mezunu olunması gerekmektedir. Aynı zamanda sosyal veya siyasal bilimler üzerinden mezun olmuş kişiler, gerekli eğitimi alarak yetenekleri doğrultusunda gazetecilik yapabilir. Günümüzde bu konuda birçok kişi böylesi bölümlerinden mezun olarak gazetecilik mesleğini devam ettiriyor.

Gazeteci Olma Şartları Nelerdir?

Gazeteci olmanın ilk şartı 4 yıllık gerekli bölümler üzerinden lisans mezunu olmaktır. Bunlar içerisinde başta gazetecilik olmak üzere aynı zamanda siyasal ve sosyal bilimler de kategori içerisinde yer alır. Aynı zamanda belli başlı bazı niteliklerin bulunması gerekir.

- Karmaşık olayların hızlı bir şekilde anlamak ve bunları akıcı biçimde insanlara sunmak

- Analiz kabiliyeti ile iyi bir gözleme sahip olmak

- Etkin bir yazılı ve sözlü İletişim becerisi elde etmek

- Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek

- Stresli ortamlarda buna dayanabilmek

Gazetecinin Görevleri Nelerdir?

Gündem içerisindeki birçok farklı konu ve branş üzerinde haberleri kaleme almak ve insanlara aktarmak gazetecinin önemli görevidir. Bunun dışında ayrıca meslek içerisinde belli başlı görevleri bulunur.

- Basın bültenlerini okuyarak gündemi takip etmek.

- Çalıştığı yer bünyesine toplantılara katılmak.

- Haber ajansı akışlarını anlık olarak takip etmek.

- Doğru araştırma yaparak veriler toplamak ve ilgili haberi şeffaf bir şekilde insanlara ulaştırmak.

- Spor alanları, meclis toplantıları, grev bölgeleri ya da mahkeme duruşmaları gibi yerlerde bulunarak anlık bilgileri aktarmak.

- Teknik ekipmanları kullanmak suretiyle farklı yerlerde röportaj gerçekleştirmek.

- Çalıştığı yer bünyesinde telefonlara bakmak ve not alarak ilgili yerlere ulaştırmak.

- Mesleki ve etik değerlere uyarak doğru şekilde haber yapmak.

Gazeteci Maaşları Ne Kadar?

Gazeteci maaşları taban 2400 TL’den başlamak suretiyle farklı kademelere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Ancak ortalama şekilde ele almak gerekirse aylık 2 bin 700 TL gibi bir maaş olduğunu söylemek mümkün. Tabii yapılacak olan gazetecilik mesleğine bağlı olarak maaşlar artabilmektedir.

Gazetecilik İş İmkanları Nelerdir?

Oldukça geniş bir yelpaze altında gazetecilik iş imkanları bulunuyor. Özellikle günümüz teknolojisi ile beraber artık sadece eş zamanlı merkezlerde değil, ayrıca internet üzerinden de haber yapan pek çok site yer almaktadır. Bu doğrultuda hem siteler üzerinden hem de gazetelerde veya kanallarda gazeteci olarak çalışmak mümkün. Günümüzün en önemli toplumsal meslekler içerisinde yer alır.