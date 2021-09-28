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Gazete nasıl yazılır? TDK'ya göre gazete kelimesinin doğru yazımı..

#Nasıl Yazılır#Tdk#Gazete
Gazete nasıl yazılır TDKya göre gazete kelimesinin doğru yazımı..

Birçok farklı kelime üzerinden yapılan hata ile beraber gazete sözcüğü bu konuda merak ediliyor. Peki, gazete nasıl yazılır? TDK'ya göre gazete kelimesinin doğru yazımı konusunda detayları derledik.

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Günlük yaşamda en çok kullanılan kelimeler içerisinde gazete sözcüğü gelmektedir. Aynı zamanda yazımı ve okunuşu üzerinden de en çok yapılan hata sözcükleri içerisinde gelir.

Gazete Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin doğru şekilde yazılışı, ‘Gazete’ şeklindedir. Birçok farklı haberin hazırlanıp yayımlanması gazete olarak ifade edilmektedir. Bu doğrultuda yazılışı ve okunuşu üzerinden doğru şekilde ele alınması gereken kelimeler içerisinde yer alır.

TDK'ya Göre Gazete Kelimesinin Doğru Yazımı

Gazete kelimesi birçok farklı yazım yanlışı ile günlük yaşam içerisinde kullanılır. Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit bu kelimenin doğru ve yanlışı ayırt edilebilir.

Gazete (Doğru)

Gaste (Yanlış)

Gazate (Yanlış)

Hem sesli hem de sessiz harfler üzerinden ele alınmak suretiyle, gazete kelimesini doğru şekilde ifade etmek mümkün. Türk Dil Kurumu üzerinden bu kelimenin doğru yazılışının öğrenilmesi ile beraber ayrıca okunuşu da ele alınabilir.

 

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