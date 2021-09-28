Gazete nasıl yazılır? TDK'ya göre gazete kelimesinin doğru yazımı..

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Günlük yaşamda en çok kullanılan kelimeler içerisinde gazete sözcüğü gelmektedir. Aynı zamanda yazımı ve okunuşu üzerinden de en çok yapılan hata sözcükleri içerisinde gelir.



Gazete Nasıl Yazılır?



Bu kelimenin doğru şekilde yazılışı, ‘Gazete’ şeklindedir. Birçok farklı haberin hazırlanıp yayımlanması gazete olarak ifade edilmektedir. Bu doğrultuda yazılışı ve okunuşu üzerinden doğru şekilde ele alınması gereken kelimeler içerisinde yer alır.



TDK'ya Göre Gazete Kelimesinin Doğru Yazımı



Gazete kelimesi birçok farklı yazım yanlışı ile günlük yaşam içerisinde kullanılır. Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit bu kelimenin doğru ve yanlışı ayırt edilebilir.



Gazete (Doğru)



Gaste (Yanlış)



Gazate (Yanlış)



Hem sesli hem de sessiz harfler üzerinden ele alınmak suretiyle, gazete kelimesini doğru şekilde ifade etmek mümkün. Türk Dil Kurumu üzerinden bu kelimenin doğru yazılışının öğrenilmesi ile beraber ayrıca okunuşu da ele alınabilir.