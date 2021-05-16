Gazap Üzümleri kitabını kim yazmıştır? Gazap Üzümleri kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Gazap üzümleri kitabı John Steinbeck'in başyapıtlarından birisi olarak göze çarpar. Yapıtının ana merkezinde ekonomik eleştirmeler ve toplumsal içerikler bulunmaktadır.

Gazap Üzümleri Kitabı Konusu ve Anafikri

Amerika’nın ekonomik düzenini eleştiren, toplumsal içerikli bir eser olarak gözüken Gazap Üzümleri, John Steinbeck’in başyapıtı biçiminde değerlendirilmektedir. Üslubu ve yapısı çok sağlam merkezler üzerine oturtulmuş olan eserin güçlü dili, sürükleyici bir anlatılışı vardır. Kitabın ana fikri ekonomik düzen içerisinde ailenin yapısının bozulmasının birey üzerine kötü etkileri olarak da göze çarpmaktadır.

Gazap Üzümleri Kitabını Kim Yazmıştır?

Gazap Üzümleri Amerika da tarım çalışanı olan göçmenlerin zorlu yaşamlarını ve hak aramalarını anlatıldığı acıklı öykülerle dolu John STEINBECK romanıdır. Colombiya Üniversitesi aracılığıyla verilen Pulitzer Prize ödülünü 1940 senesinde roman kategorisinde almıştır. 1947 senesinde ödülün kategorisi kurgu biçiminde değiştirilmiştir. Okurken açlık ve sefaletin ölçümlerini, gariban insanların nasıl hor görüldüğüne şahit olabilmekteyiz.

Gazap Üzümleri Özet

Tom Joad şartlı tahliye ile hapishaneden çıkarılmıştır. Ceza evinde kaldığı dört senenin ardından ailesinin yanına gidebilmek için köyüne geri döner. Fakat köyü Oklahoma da çiftçiler büyük sorunlar çekmektedir. Tarımda makineleşmenin yükselmesi, yaşanan verimsizliklere sebebiyle birçok aile burayı terk etmektedir. Joad da ailesinin burayı terk edildiğini köyün eski papazı Cosy den öğrenir.

Cosy dine olan inancını tüketmiş kişidir. Joad, Cosy ile beraber amcasının çiftliğinde bulunan ailesinin yanına gitmektedirler ancak onlarında durumu içler acısıdır. Farklı tüm köylüler gibi onlarda Californya ya gitme kararı alırlar. Açlığın ve işsizliğin hüküm sürmüş olduğu bu topraklarda artık yaşamaları çok zor olur. Joad ailesinin bu kararını öncelerde istemese de annesinin ısrarı üstüne kabul eder fakat bu yolculuk onun için koşullu tahliye kurallarını bozmak demek durumuna gelecektir. Bu durumu ailesinden saklamaktadır ve ellerin avuçlarında ne varsa satıp eski bir kamyonet almıştırlar.

Papaz Cosy de onlara katılmaktadırlar toplam 13 kişiyle yola çıkmışlardır. Ailenin büyük babası bu yolculuğu hiç istememektedir aile onuda ikna ederler fakat yaşlı adam daha yolculuğun başında kalp krizinden ölmektedir. Yolculuk kötü başlamış ve bu ailenin başına daha dolu kötülükler gelmiştir. Okurken pek çok yerde hüzünleneceğiniz öyküde bu aile gittikleri her yerde bir türlü iş bulmamaktadırlar her yerde fakirlik vardır. Gittikleri noktalardaki halk da onlar gibi göçmenleri istemez artık gözü ile bakarlardı.

Ailenin gayesi her ne kadar kalabalık olduklarından el beraberliği ile çalışıp para kazanıp yerleşik yaşama geçmek olsa bile devamlı azalırlar ve bir türlü hakkı ile para kazanabilecekleri bir iş bulamazlar. Başlarına gelmiş olan bir çok olaydan dolayı Cosy ile yolları ayrılmış olan Joad onu hak arayanları lideri bulunduğunu görür ve yanına gittiğinde öldürüldüğüne şahit olmaktadır ve o günden sonra kendisi bu grubunu lideri olmaya karar vermiş bulunur.

Gazap Üzümleri Karakterleri

Tom Joad: cinayetten hapse girmekte olan, cezasını çektikten sonra ailesinin yamacına dönmek istemiştir. Fakat ailesini bulamamıştır.

Papaz Cosy: Tom’un vaftiz babası olarak gözüken Papaz Cosy yıllarca papazlık yapmış ancak daha sonra pek çok günaha ve günah saydığı düşüncelere kapılmış, bu yüzden de papazlığı bırakmış bir bireydir.

Anne: Yüzü hiç de yumuşak olarak gözükmeyen, kendinden emin, iradeli birisidir. Bütün acıları gördükten sonra problemleri ve kederleri adım adım geliştirerek yüce bir sakinliğe insanüstü bir anlayışa ulaşmaktadır.

Noah: Ailenin ilk oğlu, uzun boylu ve içine kapanık bir delikanlı olarak göze çarpmaktadır. Yaşamı boyunca hiç sinirlenmemektedir. Yavaş hareket edip az konuşulduğu için aptal zannedilmektedir.

Rose of Sharon: Evin genç ve evli kişisidir. Hamile olduğu için bütün fikirleri ve davranışları bebeğe yöneliktir. Aklı içinde yanlızca üreme ve çocuk doğurma vardır.