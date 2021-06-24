Gaza Nedir? İslam'da Gaza Kavramı

Gaza, İslam'ın temel kavramlarından biri olduğu için birçok deyim ve atasözümüzde de sıklıkla kullanılır. ''Gazan mübarek olsun'' sözü de bu deyimler arasında yer alıyor. Sabır ve zahmet gerektiren bir mücadelenin içine girmiş olan kişilere Gazan Mübarek olsun denir.

Gaza Nedir?

Gaza, dinin diğer ülkelere ulaşması ve diğer insanların da Müslüman olması için yapılan savaştır. Ancak dinimiz sadece savunma amaçlı savaşa izin vermiştir. Kuran ayetlerinde açıkça belirtildiği üzere dinde zorlama yoktur. Ancak fiili bir saldırı karşısında İslam'ı savunmak için yapılan savaş caizdir.

Bunun dışında fikir ve ilim bazında da gaza etmek mümkündür. Peygamber efendimiz ''ilim Çin'de de olsa gidip alınız'' buyurmuştur. Dinimizde ilim yolunda verilen mücadele de en az yapılan ibadetler kadar önemli sayılmıştır.

Birçok din alimine göre, bir kimseye İslam'ın güzelliklerini ve Allah'ı anlatan kimse de gaza etmiş sayılır. Bu nedenle İslam'ın daha fazla kişiye ulaşmasında sarf edilen her çaba, gaza ve cihat olarak nitelendirilmiştir.

Osmanlı Devleti de diğer ülkeleri gaza anlayışıyla fethetmiş ve bu ülkelerde istimalet (hoşgörü) politikası uygulamıştır.

İslam'da Gaza Kavramı

Hz. Muhammed savaştan döndüğünde eşi Hz. Fatıma'ya ''en büyük gaza insanın nefsine karşı verdiği mücadeledir. Bizim asıl cihadımız şimdi başlıyor.'' demiştir. Bu hadis birçok din alimi tarafından tahlil edilmiştir.

Hadise göre İslam'da gaza kavramı sadece kafirlere ve münafıklara karşı yapılan savaşla sınırlı değildir. Bunun dışında insanın kendi nefsine karşı verdiği savaşlar da gaza ve cihat olarak nitelendirilir. İnsanın günahkar olmasına neden olan ve ona sürekli kötülüğü emreden nefse Nefs-i Emmare denir. Eğer insan Nefs-i Emmarenin dünyaya yönelik istek ve arzularına yenik düşerse, günahkarlardan sayılır.

Gaza kavramı ile ilgili yazılmış en önemli eserlerden bazıları:

1- Vuslati Ali Bey - Gaza-i Name-i Çehrin 2- Abdullah Bin - Kitabu'l Cihat