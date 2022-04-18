Gayrimeskûn Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Gayrimeskûn Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Gayrı kelimesiyle başlayan birçok kelime günlük hayatta sıklıkla kullanılır. Bu kelimelerden en bilinenleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Gayr-ı ciddi: Ciddiye alınması mümkün olmayan, gülünç, komik

2- Gayr-ı nizami: Düzgün olmayan, eğri büğrü, yamuk.

3- Gayr-ı memnun: Mutsuz, keyifsiz, halinden şikayet eden kişi

4- Gayr-ı mahsus: Duyu organlarıyla idrak edilemeyen, muamma, muğlak, belirsiz

Gayrimeskûn Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

12. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlanan gayrımeskun kelimesi, üzerine konut yapılmamış yer demektir. Bu kelime günümüzde, nüfus yoğunluğunun çok az olduğu yerleşim yerlerini tanımlamak için kullanılır.

Gayrimeskûn Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumuna göre gayrımeskun kelimesinin iki farklı anlamı vardır:

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İlk Anlamı: Boş ve ıssız muhit

İkinci Anlamı: İskana açık olmasına rağmen, imar edilmemiş yer.

Gayrımeskun Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Gayrımeskun olan bu köyde, birkaç evden ve dükkandan başka hiçbir şey yoktu.

(İskan edilmemiş yer anlamında kullanılmış)

2- Ali, gayrımeskun sokaklarda saatlerce dolaşıp kafasını toplamaya ve sakinleşmeye çalıştı.

(Tenha anlamında kullanılmış)