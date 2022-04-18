Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Gayrimeskûn Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Gayrimeskûn Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Gayrimeskûn Ne Demek, Ne Anlama Gelir Gayrimeskûn Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

12.yüzyılda literatüre giren meskun kelimesi, iskan sözcüğünden türetilmiştir. İskan, bir yere yerleşmek ve oturmak anlamına gelirken, meskun, içerisinde ikamet edilen apartman dairesi ya da konut demektir. Arapça kökenli bir sözcük olan gayrı ise, başına getirildiği kelimelere olumsuzluk anlamı katar. Gayrimeskûn ne demek, ne anlama gelir? Sizin için örnek kelimelerle ayrıntılı bir şekilde derledik.

Haberin Devamı

 Gayrı kelimesiyle başlayan birçok kelime günlük hayatta sıklıkla kullanılır. Bu kelimelerden en bilinenleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Gayr-ı ciddi: Ciddiye alınması mümkün olmayan, gülünç, komik

 2- Gayr-ı nizami: Düzgün olmayan, eğri büğrü, yamuk.

 3- Gayr-ı memnun: Mutsuz, keyifsiz, halinden şikayet eden kişi

 4- Gayr-ı mahsus: Duyu organlarıyla idrak edilemeyen, muamma, muğlak, belirsiz 

 Gayrimeskûn Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

12. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlanan gayrımeskun kelimesi, üzerine konut yapılmamış yer demektir. Bu kelime günümüzde, nüfus yoğunluğunun çok az olduğu yerleşim yerlerini tanımlamak için kullanılır. 

 Gayrimeskûn Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

 Türk Dil Kurumuna göre gayrımeskun kelimesinin iki farklı anlamı vardır: 

Haberin Devamı

 İlk Anlamı: Boş ve ıssız muhit

 İkinci Anlamı: İskana açık olmasına rağmen, imar edilmemiş yer. 

 Gayrımeskun Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 1- Gayrımeskun olan bu köyde, birkaç evden ve dükkandan başka hiçbir şey yoktu.

 (İskan edilmemiş yer anlamında kullanılmış) 

 2- Ali, gayrımeskun sokaklarda saatlerce dolaşıp kafasını toplamaya ve sakinleşmeye çalıştı.

 (Tenha anlamında kullanılmış)

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Geri Gönderme Merkezi’nden eve dönüş

Geri Gönderme Merkezi’nden eve dönüş

#Geri Gönderme Merkezi
Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

#Deniz Işın
Otomotiv devi Türkiye’yi merkez seçti

Otomotiv devi Türkiye’yi merkez seçti

#Citroen

BAKMADAN GEÇME!

Geri Gönderme Merkezi’nden eve dönüş

Geri Gönderme Merkezi’nden eve dönüş

#Geri Gönderme Merkezi
Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

#Deniz Işın
Otomotiv devi Türkiye’yi merkez seçti

Otomotiv devi Türkiye’yi merkez seçti

#Citroen