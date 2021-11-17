Gayrimenkul sermaye iradı nedir? Hangi gayrimenkul sermaye iratları için stopaj yapılmaz? Gayrimenkul iradi gelirleri nelerdir?

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Gayrimenkul sermaye iradı, Gelir Vergisi Kanunu’nun 75. maddesinde tanımlanmıştır.

Gayrimenkul Sermaye İradı Nedir?

Gayrimenkul Sermaye İradı, Gelir Vergisi Kanunu’nun 75. maddesi ile düzenlenmiştir. Gayrimenkul sermaye iradı buradaki tanımı ile; sahibinin zirai, ticari ve mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye ya da para ile temsil edilebilen değerler üzerinden müteşekkil sermaye ile elde ettiği faiz, kar payı, kira ve benzeri tüm iratlar menkul sermaye iradıdır.

Hangi Gayrimenkul Sermaye İratları için Stopaj Yapılmaz?

Devlete, belediyelere, özel idarelere ve köylere ait olan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında kamu kurumlarına yapılan kira ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmaz. Aynı zamanda tacirin kiraladığı dükkanı ya da mağazası için yapacağı kira ödemeleri üzerinden herhangi bir stopaj yapması gerekiyor. Fakat aynı tacirin konut olarak kullanmak için kiraladığı mesken üzerinden yapacağı kira ödemeleri için stopaj yapmaması gerekir.

Gayrimenkul İradi Gelirleri Nelerdir?

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Her çeşit hisse senetlerinin kar payları (temettü gelirleri)

Kurumlardaki idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar payları

İştirak hisseleri ile elde edilen kazançlar (Limited Şirket ortaklarının, komanditerlerin, iş ortaklıkları ortaklarının ve iş ortaklarının kar payları ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar)

Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu faizleri ile diğer diğer pek çok bono ve tahvil faizleri

Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili faizleri ile diğer her türlü bono ve tahvil faizleri

Mevduat faizleri

Her çeşit alacak faizleri

Hisse tahvillerinin ve senetlerinin vadesi gelmemiş olan kuponlarının satışından elde edilen bedeller

Faizsiz olarak kredi veren kişilere ödenen kar payları, katılım bankaları tarafından kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları ve kar ve zarar ortaklığı belgesi ile ödenen kar payları

Repo gelirleri

Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi sonucunda alınan iskonto bedelleri

Tüzel kişiliği haiz olan yardım sandıkları, emekli sandıkları ile sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından çeşitli isimlerle yapılan ödemelerdir.

Beyan Sınırlarıyla İlgili Dikkat Edilecek Hususlar

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Bedeli ne olursa olsun beyana tabi tutulmayan gelirler, diğer gelirler nedeni ile verilen beyannameye de dahil edilmez.

2.200 ve 40.000 liralık hadler bir istisna olmayıp, gelirin beyan edilip edilmeyeceğinin tespit edilmesinde dikkate alınması gereken hadlerdir. Söz konusu olan bu hadler, her bir gelir kalemi için ayrı ayrı değil, tüm kalemler için toplu olarak dikkate alınır.

2.200 ve 40.000 liralık hadlere tabi olan tüm gelirlerin birlikte elde edilmesi halinde, beyan edilecek olan gelir tutarının tespiti için her iki had de ilgili oldukları gelir kalemleri için ayrı ayrı olacak şekilde dikkate alınır.

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Beyan Edilen Gelirden Yapılabilecek İndirimler

Beyan edilen menkul sermaye iradından indirilebilecek olan bazı unsurlar ise şunlardır;

Şahıs Sigorta Primleri: Beyan edilen gelirin % 15’ini ve asgari ücretin ise, yıllık tutarını aşmamak şartı ile, gelir sahibinin eşine, şahsına ve küçük çocukları için hayat sigortalarına ödenen primlerin % 50’si ile kaza, ölüm, engellilik, hastalık, sağlık, doğum, analık ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri de beyan edilen gelirden indirilir.

Eğitim ve Sağlık Harcamaları

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Okul, sağlık ve yurt tesisleri için yapılan yardım ve bağışlar

Diğer bazı kamu kurum ve kuruluşlar için yapılan bağış ve yardımlar