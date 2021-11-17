Gayrimenkul sermaye iradı nedir? Hangi gayrimenkul sermaye iratları için stopaj yapılmaz? Gayrimenkul iradi gelirleri nelerdir?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dünya Kupası yolunda zorlu rakipler İşte muhtemel rakiplerimiz...Dünya Kupası yolunda zorlu rakipler! İşte muhtemel rakiplerimiz...#A Milli Takım
Piyasa tepetaklak Biden darbesiPiyasa tepetaklak! Biden darbesi#Kripto Para Piyasası
Timedan korkunç iddia... Putin planı sızdıTime'dan korkunç iddia... Putin planı sızdı!#Rusya
Milli Takım geriden gelip kazandı Play-off bileti bizim...Milli Takım geriden gelip kazandı! Play-off bileti bizim...#Karadağ
Soyludan Kılıçdaroğluna tepki: Helallik istemek hatadan dönmekle olurSoylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Helallik istemek hatadan dönmekle olur#Süleyman Soylu
Stefan Kuntztan flaş açıklama Play-offta o iki takımı istemiyorumStefan Kuntz'tan flaş açıklama! 'Play-off'ta o iki takımı istemiyorum'#Stefan Kuntz
İlk hedef: Aşı yaptırmayanlar... Koronavirüse şifa yarışında Pfizerden önemli adımİlk hedef: Aşı yaptırmayanlar... Koronavirüse şifa yarışında Pfizer'den önemli adım!#Pfizer
Kovid-19da son durum... Bakan Kocadan kapalı mekân ve kalabalık aile uyarılarıKovid-19'da son durum... Bakan Koca'dan "kapalı mekân" ve "kalabalık aile" uyarıları#Koronavirüs
Türk şiirinin yaşayan efsanesiydi... Sezai Karakoç hayatını kaybettiTürk şiirinin yaşayan efsanesiydi... Sezai Karakoç hayatını kaybetti#Sezai Karakoç
Bakan Akardan kimyasal silah iddiasına net yanıtBakan Akar'dan 'kimyasal silah' iddiasına net yanıt!#Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Erdoğan: Seçimin kilidi şu veya bu parti değil; gençlerimizdirErdoğan: Seçimin kilidi şu veya bu parti değil; gençlerimizdir #Cumhurbaşkanı Erdoğan
Pjanicin fotoğrafı ülkeyi karıştırdı Kadro dışı kararı...Pjanic'in fotoğrafı ülkeyi karıştırdı! Kadro dışı kararı...#Miralem Pjanic
İsrailli çift tutuklanmıştı Soylu: Siyasal ve askeri casusluk değerlendirmesi var'İsrailli çift' tutuklanmıştı! Soylu: Siyasal ve askeri casusluk değerlendirmesi var#Terörle Mücadele
Antalyada vahşet Daha 3 aylıktı... Dövülerek öldürüldüAntalya'da vahşet! Daha 3 aylıktı... Dövülerek öldürüldü#ANTALYA
Sitede akılalmaz iddia Otoparkta sıfır araçları görünce şoke oldularSitede akılalmaz iddia! Otoparkta 'sıfır' araçları görünce şoke oldular#İstanbul
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Gayrimenkul sermaye iradı nedir? Hangi gayrimenkul sermaye iratları için stopaj yapılmaz? Gayrimenkul iradi gelirleri nelerdir?

#Gayrimenkul Sermaye#Stopaj#İskonto
Gayrimenkul sermaye iradı nedir Hangi gayrimenkul sermaye iratları için stopaj yapılmaz Gayrimenkul iradi gelirleri nelerdir

Ülkemizde her vatandaşın bilmesi ve uygulaması gereken bazı kurallar vardır. Bu kurallar arasında ise gayrimenkul sermaye iradı yer alır. Günümüzde pek çok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan bu kavram ülkemizde kanunlarla tanımlanmıştır. Ülkemizde pek çok vatandaşı yakından ilgilendiren gayrimenkul sermaye iradı nedir sizler için derledik.

Haberin Devamı

Gayrimenkul sermaye iradı, Gelir Vergisi Kanunu’nun 75. maddesinde tanımlanmıştır.

 Gayrimenkul Sermaye İradı Nedir?

 Gayrimenkul Sermaye İradı, Gelir Vergisi Kanunu’nun 75. maddesi ile düzenlenmiştir. Gayrimenkul sermaye iradı buradaki tanımı ile; sahibinin zirai, ticari ve mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye ya da para ile temsil edilebilen değerler üzerinden müteşekkil sermaye ile elde ettiği faiz, kar payı, kira ve benzeri tüm iratlar menkul sermaye iradıdır.

 Hangi Gayrimenkul Sermaye İratları için Stopaj Yapılmaz?

 Devlete, belediyelere, özel idarelere ve köylere ait olan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında kamu kurumlarına yapılan kira ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmaz. Aynı zamanda tacirin kiraladığı dükkanı ya da mağazası için yapacağı kira ödemeleri üzerinden herhangi bir stopaj yapması gerekiyor. Fakat aynı tacirin konut olarak kullanmak için kiraladığı mesken üzerinden yapacağı kira ödemeleri için stopaj yapmaması gerekir.

 Gayrimenkul İradi Gelirleri Nelerdir?

Haberin Devamı

Her çeşit hisse senetlerinin kar payları (temettü gelirleri)

Kurumlardaki idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar payları

İştirak hisseleri ile elde edilen kazançlar (Limited Şirket ortaklarının, komanditerlerin, iş ortaklıkları ortaklarının ve iş ortaklarının kar payları ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar)

Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu faizleri ile diğer diğer pek çok bono ve tahvil faizleri

Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili faizleri ile diğer her türlü bono ve tahvil faizleri

Mevduat faizleri

Her çeşit alacak faizleri

Hisse tahvillerinin ve senetlerinin vadesi gelmemiş olan kuponlarının satışından elde edilen bedeller

Faizsiz olarak kredi veren kişilere ödenen kar payları, katılım bankaları tarafından kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları ve kar ve zarar ortaklığı belgesi ile ödenen kar payları

Repo gelirleri

Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi sonucunda alınan iskonto bedelleri

Tüzel kişiliği haiz olan yardım sandıkları, emekli sandıkları ile sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından çeşitli isimlerle yapılan ödemelerdir.

Beyan Sınırlarıyla İlgili Dikkat Edilecek Hususlar

Haberin Devamı

Bedeli ne olursa olsun beyana tabi tutulmayan gelirler, diğer gelirler nedeni ile verilen beyannameye de dahil edilmez.

2.200 ve 40.000 liralık hadler bir istisna olmayıp, gelirin beyan edilip edilmeyeceğinin tespit edilmesinde dikkate alınması gereken hadlerdir. Söz konusu olan bu hadler, her bir gelir kalemi için ayrı ayrı değil, tüm kalemler için toplu olarak dikkate alınır.

2.200 ve 40.000 liralık hadlere tabi olan tüm gelirlerin birlikte elde edilmesi halinde, beyan edilecek olan gelir tutarının tespiti için her iki had de ilgili oldukları gelir kalemleri için ayrı ayrı olacak şekilde dikkate alınır.

Haberin Devamı

Beyan Edilen Gelirden Yapılabilecek İndirimler

 Beyan edilen menkul sermaye iradından indirilebilecek olan bazı unsurlar ise şunlardır;

Şahıs Sigorta Primleri: Beyan edilen gelirin % 15’ini ve asgari ücretin ise, yıllık tutarını aşmamak şartı ile, gelir sahibinin eşine, şahsına ve küçük çocukları için hayat sigortalarına ödenen primlerin % 50’si ile kaza, ölüm, engellilik, hastalık, sağlık, doğum, analık ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri de beyan edilen gelirden indirilir.

Eğitim ve Sağlık Harcamaları

Haberin Devamı

Okul, sağlık ve yurt tesisleri için yapılan yardım ve bağışlar

Diğer bazı kamu kurum ve kuruluşlar için yapılan bağış ve yardımlar

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gayrimenkul Sermaye#Stopaj#İskonto

BAKMADAN GEÇME!

Ahmet Dursun ile 19 yaş küçük eşi Asena Demirbağ boşanıyor

Ahmet Dursun ile 19 yaş küçük eşi Asena Demirbağ boşanıyor!

#Ahmet Dursun
Timedan korkunç iddia... ABDnin Putin planı sızdı

Time'dan korkunç iddia... ABD'nin 'Putin planı' sızdı!

#Rusya
Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon