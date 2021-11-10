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Gayrimenkul ne demek, ne anlama gelir? Gayrimenkul kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#Gayrimenkul#Nedir
Gayrimenkul ne demek, ne anlama gelir Gayrimenkul kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Gayrimenkul kelimesi, günlük hayatımızın içinde çok sık kullandığımız kelimeler arasında yer alıyor. Bu kelime, hem iş hayatında hem de sosyal hayatta çok sık kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Fakat yine de pek çok kişi bu kelimenin anlamını TDK'da sıkça arıyor. Gayrimenkul ne demek, ne anlama gelir sizler için derledik.

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Dilimize farklı dillerden geçen pek çok kelime, günümüzde sıkça kullanılıyor. Bu kelimelerden bir tanesi de gayrimenkul kelimesidir.

Gayrimenkul Ne Demek?

Gayrimenkul kelimesi, dilimizde çok sık kullanılan ve hemen hemen herkesin aşina olduğu kelimeler arasında yer alıyor. Bu kelime cümledeki anlamına göre farklı anlamlar kazanıyor. Arapça kökenli bir kelime olan gayrimenkul kelimesi, "taşınmaz" anlamına gelir.

Gayrimenkul Ne Anlama Gelir?

Dilimizde en sık kullanılan kelimeler arasında yer alan gayrimenkul, ekonomik değeri olan ve nakde çevrilebilen mallar menkul ve gayrimenkul mallar şeklinde bir ayrıma tabi tutulur.

 Genel tanımı ile de değeri ve niteliği değişime uğramadan, bir yerden başka bir yere nakledilmesi mümkün olmayan mallara 'gayrimenkul' ismi verilir.

 Gayrimenkul Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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 Gayrimenkul kelimesi, Arapça kökenli bir kelimedir. Bu kelime, dilimizde çok sık kullanılıyor. Gayrimenkul kelimesinin TDK sözlük anlamı ise; taşınmaz şeklinde belirtilmiştir. Gayrimenkul, bir yerden başka bir yere nakli mümkün olmayan ve istenildiği zaman nakde çevrilebilecek olan değerlere verilen isimdir. Gayrimenkul, genellikle villa, tarla, ev gibi taşınmazlar için kullanılır.

 

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#TDK#Gayrimenkul#Nedir

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