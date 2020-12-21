Gayrimenkul Değerleme Uzmanı nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, adından da anlaşıldığı gibi bir projenin ya da gayrimenkulün değerinin ortaya çıkarılması için farklı araştırmalar ve çalışmalar yapar. Özellikle son dönemlerde daha da önem kazanan bu meslek için tüm şartlar ve durumlar diğer meslek gruplarına göre detaylandırılmıştır.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Nedir?

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, bir gayrimenkul ya da projesinin değerlemesini yapan ve gerekli anlaşmaları düzenleyen kişidir. Gayrimenkul Değerleme Uzmanı çoğunlukla gayrimenkul değerleme şirketleri ile ortak çalışmaktadır. Gayrimenkul değerleme şirketleri ile sözleşme yaparak kişilerin sahip oldukları gayrimenkullerin değerinin ortaya çıkarılması konusunda SPK lisansı ile ilişkin düzenlemeleri yaparlar.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Ne İş Yapar?

Kişilere ya da firmalara ait olan gayrimenkullerin piyasa araştırmalarını yapan gayrimenkul değerleme uzmanı bazı sorumluluklara sahiptir. Gayrimenkul Değerleme Uzmanı ne iş yapar? sorusunun cevabı şu şekildedir;

- Konut ve diğer yapı türlerinin piyasa değerlerini tespit eder.

- Gayrimenkullerle alakalı esas ve yasal mevzuatların tümüne hakim olurlar.

- Gayrimenkulün değerini ve kalitesini belirlemek için konuyla alakalı ayrıntılı denetimler yaparlar.

- Gayrimenkulle alakalı araştırma ve değerlendirme bilgilerini detaylı bir rapora dönüştürürler.

- Müşteriler ya da devlet kurumları için gayrimenkulle ilgili yazılı değerlendirmeler yaparlar.

- Gayrimenkulün tüm değerini etkileyen değişkenleri bulur ve incelerler.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Nasıl Olunur?

Gayrimenkul değerleme uzmanı olmak için öncelikle üniversitelerin dört yıllık lisans programları içerisinde yer alan İnşaat Mühendisliği, İktisat, Şehir Planlama Bölümü, Mimarlık ya da İşletme gibi bölümlerinden mezun olmak gerekir. Lisans eğitiminden mezun olan kişilerin SPK tarafından açılan Değerleme Uzmanlığı Sınavına girmesi ve sınav sonrasında Gayrimenkul Değerleme Uzmanı lisansını alması gerekir. Bu şartları taşıyan kişiler gayrimenkul değerleme uzmanı olarak görev alabilirler.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Olma Şartları

Gayrimenkul değerleme uzmanı olmak için şu şartları yerine getirmek gerekir;

- 4 yıllık bir lisans programından mezun olunmalıdır.

- Mezun olunan lisans programı İktisat, Şehir Planlama Bölümü, Mimarlık, İnşaat Mühendisliği ya da işletme bölümü olmalıdır.

- SPK kurumunun açtığı değerleme uzmanı sınavına girilmelidir.

- Sınav ortalamasının en az 60 puan olması gerekir.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Maaşları

Lisansı yeni alan gayrimenkul değerleme uzmanı, genellikle firmalarda ve kurumlarda asgari ücretle işe başlar. Kişinin bu alanda deneyimi arttıkça doğrudan maaşı da artar. Gayrimenkul değerleme firmasında görev alan ve yaklaşık 10 yıllık bir deneyime sahip olan kişilerin maaşı ortalama 3500 – 4500 arasındadır. Eğer gayrimenkul değerleme uzmanı bankalardan da değerleme uzmanı olarak lisansını almışsa bu kişinin maaşı yaklaşık 4000 TL şeklinde olur. Çalışma alanı olarak bankayı tercih eden kişilerin tüm imkanları hatta maaşları da çok daha iyidir.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı İş İmkanları

Gayrimenkul değerleme uzmanı öncelikle özel sektörlerde görev alabilmektedir. Özel sektör içerisinde gayrimenkuller üzerinden değerleme yapan firmalar bulunur. Bu firmalarda kişiler değerleme uzmanı olarak görev alırlar. Bazı özel bankalar da kendi bünyelerinde gayrimenkul değerleme uzmanı çalıştırmaktadır. Dileyen kişiler özel sektör içerisinde bankaları da tercih edebilir. Bankalar diğer firmalara göre şartlar bakımından daha iyi bir duruma sahiptir.