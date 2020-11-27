Gayrimenkul Değerleme Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Gayrimenkul ve emlak alanlarının olduğu her alanda rahat bir şekilde iş bulabilmekte olan Gayrimenkul Değerleme bölümü mezunları, mezun oldukları üniversitelere göre de farklı iş imkanları yakalayabilmektedir.

Gayrimenkul Değerleme Bölümü Nedir?

Gayrimenkul Değerleme bölümü, gayrimenkul sektörü için nitelikli ve uzman bireyler yetiştirmeyi ve ülkemizdeki gayrimenkul sektörünü bu nitelikli uzmanlar sayesinde daha da geliştirmeyi amaçlayan bir üniversite bölümüdür. Aynı zamanda çok fazla insana iş imkanı sunmakta olan gayrimenkul sektörü, iş konusunda da hiçbir gayrimenkul değerleme bölümü mezununu zorlamamaktadır.

Gayrimenkul Değerleme Bölümünün Amacı Nedir?

Gayrimenkul değerleme bölümünün asıl amacı, gayrimenkul sektörü için nitelikli ve uzman insanlar yetiştirmek ve gayrimenkul anlayışını daha da geliştirmektir. Aynı zamanda bu alanda fark yaratacak ve sektöre çok büyük katkı sağlayacak insanları da bünyesinde barındırmak isteyen bu sektör, ekip çalışmasında da liderlik yapabilen insanları sektöre kazandırarak gayrimenkul sektörünün daha da büyümesini amaçlamaktadır.

Gayrimenkul Değerleme Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Gayrimenkul değerleme bölümü mezunları, gayrimenkul alanında birçok farklı iş içerisinde boy gösterebilmektedir. Analiz, proje koordinasyonu, bütçe kontrolü, gayrimenkul değerlendirmesi, finans bilgilerinin analiz edilmesi vb. birçok farklı alanda iş imkanı yakalayabilen gayrimenkul değerleme bölümü mezunları, özel sektör veya devlet içerisinde de kolayca tutunabilmektedir.

Gayrimenkul Değerleme Bölümü Kaç Yıllıktır?

Gayrimenkul değerleme bölümü 4 yıllık bir lisans eğitiminin sonunda bitmektedir. Bu bölümden mezun olabilmek için tüm öğrencileri 240 AKTS haklarını doldurmaları gerekmektedir. Aynı zamanda üniversitenin mezuniyet koşullarını da yerine getirmek zorunda olan öğrenciler, bu koşulları sağladığı taktide üniversiteden mezun olabilmektedir.

Gayrimenkul Değerleme Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Gayrimenkul değerleme bölümü okumak için ilk olarak gayrimenkul sektörüne merak duyulması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, analiz ve koordinasyonları iyi yapan bireyler de genellikle bu alanı tercih etmektedir.

Gayrimenkul Değerleme Bölümü İngilizce midir?

Gayrimenkul değerleme bölümü birçok farklı dilde eğitimi verilen bir üniversite bölümüdür. Tercihinize göre bu bölümü İngilizce veya Türkçe okuyabilir, dilinize göre daha kolay olarak iş imkanı yakalayabilirsiniz.

Gayrimenkul Değerleme Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Gayrimenkul Değerleme bölümü eşit ağırlık (EA) puanı ile öğrenci tercihlerini yapmaktadır. Gayrimenkul Değerleme bölümünün bir öğrencisi olmak için, EA üzerinden sınava girip bu alan üzerinden tercih yapmak gerekmektedir.

Gayrimenkul Değerleme Bölümü Dersleri Nelerdir?

Gayrimenkul Değerleme bölümü öğrencileri 4 senelik eğitim hayatı boyunca çok farklı alanlarda dersler görmektedir. Finans, işletme ve ekonomi gibi temel dersleri de alan öğrenciler, aşağıdaki 10 dersten 4 sene boyunca sorumlu tutulmaktadır.

Bankalarda Konut Kredileri

Finansal Muhasebe

Kadastro ve Ölçme Bilgisi

Pazarlama İlkeleri

Gayrimenkul Mevzuat

Borçlar Hukuku

Mülkiyet Düzenlemeleri

Yaratıcılık ve Girişimcilik

Eleştirel Düşünme

Temel Hukuk

Bu dersleri başarılı bir şekilde geçtikten sonra ''Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Lisans Diploması'' almaya hak kazanan öğrenciler, bu diplomayı aldıktan sonra ise ''Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Uzmanı'' unvanını kazanmaktadır.

Gayrimenkul Değerleme Bölümünün İş İmkanları ve İş Olanakları Nelerdir?

Gayrimenkul Değerleme bölümünün özel sektör ve devlet sektörü olmak üzere insanlara çok fazla sayıda farklı iş imkanı sunmaktadır. Mezun olunan üniversiteye göre de değişiklik gösteren iş imkanları, genellikle bu bölümün seçilme amacının temelleri arasında yer almaktadır.

Bu bölümden mezun olan kişiler, banka, finans müdürlükleri, gayrimenkul şirketleri, yatırım şirketleri ve benzeri birçok farklı şirkette kolaylıkla görev alabilmektedir.

Gayrimenkul Değerleme Bölümü Mezunları Nerelerde İş Bulabilir?

Gayrimenkul değerleme bölümü mezunları banka, yatırım ve danışmanlık şirketi, gayrimenkul şirketi, finansal müdürlükler, gelir idaresi genel müdürlüğü ve birçok farklı alan üzerinde iş bulabilmektedir. Gayrimenkul değerleme bölümü mezunları devlet kurumlarında çalışabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı üzerinden geçer not almak zorundadır.

Gayrimenkul Değerleme Bölümü Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Gayrimenkul değerleme bölümü mezunları, aldıkları eğitim ve derslere göre birçok farklı çalışma üzerinde çalışabilmektedir. Ancak genellikle finans ve yatırım alanında bu mezunlara ihtiyaç olmaktadır.