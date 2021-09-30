Gayri faal ne demek? Gayri faal kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Kökeni Arapça olan gayri faal kelimesi, aynı zamanda farklı kökenden üzerinden de Türkçeye yerleşmiş durumdadır. Hem günlük yaşamda hem de kimyasal reaksiyon kapsamında kullanılan bir anlamı olduğunu söylemek mümkün.

Gayri Faal Ne Demek?

Taşıdığı değişik anlamlar kapsamında gayri faal kelimesi kullanılabilmektedir.

- Etkisi olmayan

- Tesirsiz

- Belirli koşullar dışında kimyasal tepkimeye ilgisiz kalan

Bu şekilde yukarıda öne çıkan anlamları kapsamında kullanılabilir.

Gayri Faal Kelimesinin Anlamı Nedir?

Gayri faal kelimesinin anlamı etkisi olmayan ya da tesirsiz şekilde ifadeye sahiptir. Aynı zamanda belirli koşullar dışında kimyasal tepkimeye ilgisiz kalmak üzerine de anlama sahiptir.

TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu kapsamında kelime anlamı üzerinden gayri faal sözcük grubu ele alındığı vakit, ‘Etkisi olmayan ya da tesirsiz,’ şeklinde anlamları üzerinden kullanılmaktadır.