Gaybet Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Tasavvusta Gaybet Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Arapça bir kelime olan gaybet sözcüğü, tek başına ya da cümle içerisinde Türkçede kullanılabilir. Günlük yaşamda pek fazla öne çıkmasa bile, taşımış olduğu anlam ile beraber önemli bir yer tutar.

Gaybet Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Gaybet kelimesi hem sözcük anlamı hem de tasavvuf üzerinden anlamı eşliğinde değerlendirilir. Bu doğrultuda ilk olarak sözcük anlamı üzerinden ele alındığı vakit şu şekilde değerlendirilir;

- Herhangi bir şeyin başka şey içerisinde kaybolması

- Kişinin belli bir sebepten dolayı farklı durumlarda kendini kaybetmesi

Yukarıda verilen anlamları ile beraber hem bir durum üzerine hem de kişi üzerinden gaybet kelimesinin kullanıldığını ifade etmek mümkün.

Tasavvusta Gaybet Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu üzerinden ele alınan sözlük anlamı ile beraber, aynı zamanda gaybet kelimesi tasavvuf eşliğinde ifade edilir. Bu doğrultuda ele alınan Anlamı şu şekilde öne çıkar;

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- İlhamın tesiriyle kendinden geçmek suretiyle, dış dünya ile ilgili şuurunu kaybetmek

Bu şekilde yukarıdaki anlamı üzerinden tasarruf açısından ele alınan bir ifade olarak öne çıkar. Böylece aynı zamanda bunun dini açıdan da bir anlam ifade ettiğini söylemek mümkün.