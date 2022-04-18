Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Gaybet Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Tasavvusta Gaybet Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Gaybet Ne Demek, Ne Anlama Gelir Tasavvusta Gaybet Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Türkçe üzerinden merak edilen kelimelerden biri olarak gaybet sözcüğü öne çıkıyor. Taşımış olduğu anlam konusunda ayrıca dini açıdan da önemli bir yere sahiptir. Peki, gaybet ne demek, ne anlama gelir? Tasavvusta gaybet kelimesinin TDK sözlük anlamı üzerine detayları derledik.

Haberin Devamı

 Arapça bir kelime olan gaybet sözcüğü, tek başına ya da cümle içerisinde Türkçede kullanılabilir. Günlük yaşamda pek fazla öne çıkmasa bile, taşımış olduğu anlam ile beraber önemli bir yer tutar. 

 Gaybet Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

 Gaybet kelimesi hem sözcük anlamı hem de tasavvuf üzerinden anlamı eşliğinde değerlendirilir. Bu doğrultuda ilk olarak sözcük anlamı üzerinden ele alındığı vakit şu şekilde değerlendirilir; 

 - Herhangi bir şeyin başka şey içerisinde kaybolması

 - Kişinin belli bir sebepten dolayı farklı durumlarda kendini kaybetmesi 

 Yukarıda verilen anlamları ile beraber hem bir durum üzerine hem de kişi üzerinden gaybet kelimesinin kullanıldığını ifade etmek mümkün. 

 Tasavvusta Gaybet Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

 Türk Dil Kurumu üzerinden ele alınan sözlük anlamı ile beraber, aynı zamanda gaybet kelimesi tasavvuf eşliğinde ifade edilir. Bu doğrultuda ele alınan Anlamı şu şekilde öne çıkar; 

Haberin Devamı

 - İlhamın tesiriyle kendinden geçmek suretiyle, dış dünya ile ilgili şuurunu kaybetmek 

 Bu şekilde yukarıdaki anlamı üzerinden tasarruf açısından ele alınan bir ifade olarak öne çıkar. Böylece aynı zamanda bunun dini açıdan da bir anlam ifade ettiğini söylemek mümkün.

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Geri Gönderme Merkezi’nden eve dönüş

Geri Gönderme Merkezi’nden eve dönüş

#Geri Gönderme Merkezi
Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

#Deniz Işın
Otomotiv devi Türkiye’yi merkez seçti

Otomotiv devi Türkiye’yi merkez seçti

#Citroen

BAKMADAN GEÇME!

Geri Gönderme Merkezi’nden eve dönüş

Geri Gönderme Merkezi’nden eve dönüş

#Geri Gönderme Merkezi
Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

#Deniz Işın
Otomotiv devi Türkiye’yi merkez seçti

Otomotiv devi Türkiye’yi merkez seçti

#Citroen