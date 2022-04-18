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Gavi Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Gavi Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Gavi Ne Demek, Ne Anlama Gelir Gavi Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Arapça kökenli bir sözcük olan gavi, gavayet fiilinin sıfat halidir. Gavayet, Hak yolundan ayrılmak ve dalalete düşmek anlamına gelir. Gavi ise, doğruluk yolundan ayrılmış, günahkar ve sapkın demektir. Bazı eserlerde, şeytan, gavi-yi azam, yani en büyük sapkın olarak nitelendirilmiştir. Gavi ne demek, ne anlama gelir sizin için örnek kelimeler ve cümlelerle derledik..

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  Gavi kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Azgın

 2- Gafil 3- Münkir 4- Kafir 5- Aymaz 6- Basiretsiz 7- İnsafsız 8- Şerir 9- Şaki 

 Gavi Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

 Tasavvufta, insana sürekli günah işlemeyi öğütleyen ve kötülüğü emreden nefs-i emmare gavi olarak nitelendirilir. Çünkü gavi kelimesi, sırat-ı mustakim yolundan sapmış, Hakkı inkar eden, günahkar ve zalim kimse anlamına gelir. Dürüst, sıddık müstesna, muteber ve afif kelimeleri gavi sözcüğüyle zıt anlamlıdır. 

 Gavi Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

 Türk Dil Kurumuna göre gavi kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir: 

 İlk Anlamı: İnsanlara zulmeden, adalet yolundan sapmış, merhametten nasibini almamış, zalim, gaddar kişi 

 İkinci Anlamı: Allah'ın emir ve yasaklarına uymayan, sadece kendi nefsi için yaşayan, bencil ve kötü kimse 

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 Gavi Kelimesinin Cümle İçindeki Kullanımı 

 1- Gavi olan kişilerin şerrinden Allah'a sığınırız.

 2- Bu denli gavi olan birisinden adil olmasını beklemek bir hataydı.

 3- Kimin gavi, kimin merhametli olduğunu en iyi Allah bilir.

 

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