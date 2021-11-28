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Gastroparezi nedir, belirtileri nelerdir? Mide tembelliği nasıl anlaşılır? Tanısı ve tedavi yöntemleri..

Gastroparezi nedir, belirtileri nelerdir Mide tembelliği nasıl anlaşılır Tanısı ve tedavi yöntemleri..

Gastroparezi en sık görülen hastalıklar arasında yer almaktadır. Halk arasında da Gastroparezi mide tembelliği olarak bilinmektedir. Gastroparezi mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Pek çok kişide Gastroparezi belirtileri ortaya çıkmaktadır. Peki Gastroparezi nedir? Gastroparezi belirtileri nelerdir? Gastroparezi nasıl anlaşılmaktadır? Tanısı ve tedavi yöntemleri nelerdir tüm detayları ile derledik.

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 Gastroparezi teşhisi son derecede zor olan bir mide hastalığıdır. Mutlaka teşhis edilmesi gereken ve tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Bu hastalığın kendine özgü belirtileri olmayıp diğer mide hastalıklarına da benzeyen belirtileri bulunmaktadır. Bundan dolayı teşhisi ve tanısı son derecede zordur.

 Gastroparezi Nedir?

 Gastroparezi halk arasında mide tembelliği olarak bilinen, midenin gerekli işlevlerini yerine getirememesi ve sindirim sistemi hastalığı olarak bilinen bir hastalıktır. Gastroparezi oldukça yaygın olan iç hastalıklarındandır. Gastroenteroloji uzmanları tarafından tanısı konur ve tedavi seçeneklerine başlanır. Gastroparezinin birçok nedenleri bulunmaktadır.

 Belirtileri Nelerdir?

 1) Şişkinlik

 Bu hastalığa sahip olan kişilerin çoğunda mide şişkinliği bulunmaktadır. Mide şişkinliği de sadece Gastroparezi hastalığına mensup olmadığı için teşhisi zor hale getirmektedir. Hastalarda uzun günler devam eden bir mide şişkinliği söz konusudur. Yemekten önce ve yemekten sonra da mide şişkinliği görülmektedir. Gastroparezinin en önemli belirtileri arasında görülen şişkinlik yapılan tetkikler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Hasta kendini huzursuz hisseder.

 2) Mide Ekşimesi

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 Mide ekşimesi de yine önemli belirtiler arasında görülmektedir. Mide ekşimesinden kaynaklı olarak bir takım rahatsızlıklar ortaya çıkar. Hastanın mide ekşimesinden kaynaklı olarak mide ağrıları ve mide içi sesler duyulabilir. Bu da yine önemli bir belirti olarak sayılabilir.

 3) Mide Bulantısı

 Bu belirt ise nadir olarak görülen belirtiler arasındadır. Mide bulantısı da yine tanısı zor konulan belirtilerdir. Çünkü mide bulantısı pek çok sebebe bağlı olarak gelişebilir. Gastroparezi şikayeti yaşayan kişilerin de çoğunda mide bulantısı söz konusu olabilir. Buna yönelik olarak da mide bulantısı sonucunda kusma meydana gelebilir.

 4) İştah Kaybı

 Gastroparezi yani mide tembelliği ortaya çıkan kişilerde besinler yeteri şekilde sindirilemez. Bunun sonucunda da kişide iştah kaybı meydana gelebilir. Gün içerisinde olan öğünlerde aksamalar meydana gelir. Kişide iştahsızlık hastalığın seyri boyunca devam edebilir. İştah kaybı yine önemli bir belirti olarak sayılabilir.

 Mide Tembelliği Nasıl Anlaşılır?

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 1) Çabuk Doygunluk

 Mide tembelliğinde en sık görülen belirtiler arasında çabuk doygunluk gelmektedir. Özellikle mide dolu olduğundan dolayı kişi akşam öğünlerini bir çorba ile doyurabilmektedir. Midede tembellik söz konusu olduğundan dolayı mide daha fazla besini istemez. Buna bağlı olarak kişide zayıflama da söz konusu olabilir.

 2) Kan Şekeri Seviyesi Düşüklüğü

 Gastroparezi anlaşılabilmesi için kişinin kan şekeri seviyesine bakılması gerekir. Doktorlar tarafından yapılan bir takım teşhis ve testler ile birlikte kişinin kan şekeri seviyesine bakılır. Kan şekeri seviyesi ile birlikte önemli bilgiler vermektedir. Bu şekilde Gastroparezi hastalığından şüphelenilebilir.

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 3) Ağız Kokusu

 Mide tembelliğinde görülebilen bir belirtidir. Kişi midesindeki öğünleri eritemediğinden ve sindiremediğinden dolayı bu durum ağız kokusu olarak meydana gelebilir. Mide çeperinden soluk borusuna ve oradan da ağza yayılan bir koku hakimdir.

 Tanısı ve Tedavi Yöntemleri

 Gastroparezi tanısı doktorlar tarafından yapılan izleme ile yapılmaktadır. En sık yapılan tanı seçeneği ise endoskopidir. Endoskopi yapılarak hastanın midesine bakılır ve bu şekilde mide tembelliği anlaşılır. Bu hastalığın tedavi seçeneğinde ise bir takım mide ilaçları ve mide koruyucu ilaçları verilmektedir. Hastanın bu ilaçları belirli bir süre kullanması doktor tarafından tavsiye edilir.

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