Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü, mutfak sanatlarına, yemeklere ve yemek yapmaya büyük ilgi duyan kişilerin zevk ile yaptıkları bir meslek dalı olmaktadır. Ayrıca kişilere temel gıdalar hakkında da detaylı bilgiler verir.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Nedir?

Günümüzde Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü, mutfağa, yemeklere, yemek yapmaya ilgisi olan kişilerden oluşan mutfak sanatları konusunda bilimsel eğitimler alma olanağı sağlar. Ayrıca yiyecekler ve ya içecekler hakkında detaylı bir bilgi alma, bilimsel ve ya sanatsal bakış açısına sahip olabilme gibi kazançları vardır. Buna ek olarak verilen eğitimlerin sonucunda bu sektöre nitelikli çalışanlar sağlama ana amaçtır.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Eğitimi Nasıldır?

Genel olarak Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde toplamda 4 yıllık bir lisans eğitimi verilmektedir. Bu bölümdeki öğrencilerin mezun olabilmeleri adına 240 AKTS hakkını doldurmaları ve de üniversitelerinin diğer mezuniyet koşullarını da yerine getirmeleri gerekmektedir. Buna ek olarak 60 gün boyunca zorunlu stajları yer almaktadır.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün Dersleri Nelerdir?

Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü, teorik eğitimden daha çok uygulama dersleri ve ya tecrübe etmeye esaslı ders programlarına sahiptir. Zamanlarının çoğunu mutfağa ait olan dersliklerde geçirirler. Bu bölümün dersleri aşağıdaki gibidir.

Gastronomi ve de Mutfak Sanatları için Gıda Teknolojisi,

Yiyecek Hizmetleri ve İçecek Hizmetleri,

Yiyecek Üretimleri,

Dünya Mutfak Kültürleri,

Yiyecek Maliyet Kontrolü,

İçecek Maliyet Kontrolü,

Mutfak Yönetimi,

Şarap Bilimi,

Temel Pastacılık,

Mutfak Planlaması,

Tabak Tasarımı,

Ziyafet Yönetimi de Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümüne ait olan dersler arasında yer almaktadır. Eğitim hayatlarının dışında almış oldukları kurslara göre çalışma alanlarının genel sayısını artırma özelliğine sahip olan bir bölümdür. Kendi işletmelerini kurarak meslek hayatlarına da devam edebilirler.

Meslek hayatlarında bu bölüm mezunu olan kişiler; Mutfak Şefi,

Yöneticilik,

Gıda Kontrolcüsü,

Aşçılık,

Tüketim Şefi,

Gurmelik,

ARGE Ürün geliştirme Uzmanı,

Sous Şef,

Yemek Yazarlığı ve de

Executive Şef olabilirler.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Sözel midir?

Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü günümüzde TS ile öğrencileri bünyesine alan bir bölüm olsa dahi aslında bölüm içeriği sayısal dersler bulundurmaktadır. Üniversitenin hemen ilk yıllarında fen ağırlıklı, kimya ve biyoloji dersler bulunmaktadır.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Kaç Yıllıktır?

Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü hemen hemen çoğu üniversite içinde güzel sanatlar bölümünde yer alır iken program 4 yıllık bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Gastronomi bölümünün toplamda 2 yıllık okutulduğu üniversite şu an için bulunmamakta olup 2 yıllık aşçılık okumakta olan öğrenciler 4 yıllık bir bölüm olan Gastronomi bölümüne DGS ile yatay geçiş yaparak eğitimlerine devam edebilirler.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Hangi Üniversitelerde Bulunur?

Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü ülkemizde pek çok sayıda üniversitede yer almaktadır. Bu üniversitelerden bazıları;

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce),

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce),

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce),

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ,

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce),

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ,

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ,

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce),

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ,

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ,

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ,

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ,

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ,

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ,

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ gibi üniversiteler iyi derecede kaliteli eğitimler veren gastronomi ve mutfak sanatları bölümü üniversiteleri olmaktadır.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü, turizm sektörü ve de restoranlarda göze hitap etmekte olan lezzetli yemek sunumları hazırlayan kişileri yetiştiren bir bölümdür.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümleri İş Olanakları Nelerdir?

Ülkemizde son yıllarda en popüler olan bölümlerden biri Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümüdür. Bu bölüm, iş olanakları konusunda pek çok sayıda sektörden rahat bir pozisyonda yer almaktadır. Mezun olduktan sonra pek çok alanda rahatlıkla iyi bir iş bulabilirler. Lisans eğitimlerini tamamlamış kişiler genelde tercihlerine göre otellerde, her türlü restoranlarda, turistik gemilerde çalışabilirler. Ayrıca, gastronomi ile ilgilenmekte olan medya kuruluşlarında ve de devlette iş bulabilirler.