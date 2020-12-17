Garson nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Garson olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Lokanta ve kafe gibi işletmelerde müşterilerin verdiği siparişleri getiren garsonlara alakart garson denir. Lüks işletmelerde çalışan ve müşterileri karşılayan garsonlara şef garson denir. Hem mutfak hem de servis departmanında çalışan personellere ise ''runner garson'' adı verilir.

Garson Nedir?

Çeşitli eğlence mekanlarında ve otel gibi konaklama tesislerinde servisten sorumlu çalışanlara garson adı verilir.

Garson Ne İş Yapar?

Garsonların yaptığı işler çalıştıkları kuruma ve mevkilerine göre farklılık gösterir. Örneğin şef garsonun görevleri alakart garsonlardan farklıdır. Şef garsonlar, diğer personellerin koordineli ve hızlı bir şekilde çalışmasını sağlar. Aynı zamanda çalışanların izin günlerini ve çalışma saatlerini belirler. İş başvurusu yapan kişiler görüşmeleri şef garsonlar gerçekleştirir.

Şef garsonların bir diğer görevi masaların hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol etmektedir. Bu alanda hizmet veren garsonların yaptığı diğer işler ise şunlardır:

- Tezgahta ve mutfakta eksik olan malzemeleri kurumun yetkililerine bildirmek.

- Çalışanların üniformalarını kontrol etmek

- Müşterilerin şikayetlerini dinlemek

- Mekanın temizliğini kontrol etmek

- İşe yeni başlayan garsonlara iş ile ilgili bilgiler vermek.

Garson Nasıl Olunur?

Garsonluk ve servis eğitimi veren birçok kurs bulunuyor. Bu kurslarda servis sıralaması, sipariş alma ve tepsi taşıma gibi konularda pratik bilgiler veriliyor. MEB onaylı servis elemanı kurslarının sonunda sertifika alanlar lüks otellerde şef garson olarak işe başlayabilir. Bunun dışında lokanta, pastane ve kafe gibi işletmelerin büyük bir kısmında sertifika değil deneyim şartı aranıyor. En az 1 yılık garsonluk deneyimi olan kişilerin iş bulma şansı çok daha yüksek.

Garson Olma Şartları Nelerdir?

Garson olmak için en az ilköğretim mezunu olmak gerekiyor. Aranan diğer şartlar ise şu şekilde sıralanabilir:

1- Garsonların diksiyonunun düzgün olması gerekiyor. Bununla birlikte iletişim yönleri gelişmiş, ne olursa olsun müşterilerle kibar ve saygılı bir şekilde konuşması da iş devamlılığı açısından önemlidir.

2- Hizmet sektöründe çalışan diğer personeller gibi garsonların da çözüm odaklı düşünebilmesi ve takım çalışmasına yatkın olması gerekmektedir.

3- Garsonluk fiziksel olarak zor bir iş olduğu için fiziksel yeterlilik de aranan şartlar arasında yer alıyor.

Garson Görevleri Nelerdir?

1- Mekana gelen müşterileri güler yüzle karşılamak ve onları boş masalardan birine yönlendirmek.

2- Müşterilere menü getirmek.

3- Gelen kişilerin menüdeki yiyecek ve içecekler hakkında sorduğu soruları yanıtlamak. Müşterileri menüde yer alan fakat servisi bulunmayan yiyecekler hakkında bilgi vermek.

4- Gelen siparişleri mutfak ve tezgah bölümündeki çalışma arkadaşlarına aktarmak.

5- Siparişleri doğru ve hızlı bir şekilde masalara ulaştırmak. Bu esnada müşterilere başka bir istekleri olup olmadığını sormaktır.

Garson Maaşları Ne Kadar?

En düşük garson maaşı asgari ücretten başlayıp 2500 - 2600 liraya kadar çıkar. Ortalama bir garsonun aylık maaşı ise, primler ile birlikte 2500 - 3000 TL aralığındadır. En yüksek maaşı ise lüks otellerde çalışan şef garsonlar alır. En yüksek şef garson maaşı ise 3000 - 3200 TL arasında değişir.

Garson İçin İş İmkanları Nelerdir?

Her gün onlarca yeni mekan açıldığı için garsonların iş imkanı oldukça geniştir. Garsonluk yapmak isteyenler lokanta, kafe, otel, pastane ve kahve dükkanlarında çalışmak için internette yayınlanan iş ilanlarına başvuru yapabilir.