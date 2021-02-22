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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 22.02.2021 - 02:36 | Son Güncelleme:

Garip Kuşun Yuvasını Allah Yapar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Garip Kuşun Yuvasını Allah Yapar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Özellikle eski Türk filmlerinde çok yaygın kullanılan garip kuşun yuvasını Allah yapar atasözü, gündelik yaşamda yaygın olarak değerlendirilmektedir. İşte garip kuşun yuvasını Allah yapar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK) konusunda merak edilenler.

Güzel ve derin anlamı ile beraber garip kuşun yuvasını Allah yapar atasözü, son dönemlerde pek çok kişi tarafından internet üzerinden araştırılıyor. Bu atasözünün anlamını öğrenmek suretiyle doğru zamanda kullanabilirsiniz.

 Garip Kuşun Yuvasını Allah Yapar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 İnançlı olan ve Allah'a inanmış olan insanlar önünde sonunda iyilik ile karşılaşır. Her ne kadar insanlar bir süre sıkılsa bile, Allah bir süre sonra onu affeder ve bağışlayarak sıkıntılarını ortadan kaldırır ya da azaltır.

 Garip Kuşun Yuvasını Allah Yapar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Garip kuşun yuvasını Allah yapar atasözünü uyumlu bir şekilde cümle içerisinde değerlendirebilirsiniz. Amaca uygun vakti geldiğinde tek başına da kullanabileceğiniz bir atasözüdür.

 ‘’Sen hiç merak etme garip kuşun yuvasını Allah yapar ve tüm bu sıkıntılar kısa sürede sona erer.’’

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