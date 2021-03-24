Gargat Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Gargat Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Gargat ağacı, beyaz çiçekleri ile bilinen dolgun yaprakları olan bir ağaç türüdür. Yahudiler tarafından çok sevilen bir ağaç olması dolayısıyla Yahudi ağacı olarak da bilinmektedir. Gargat ağacının en önemli özelliği hem Müslümanları hem de Hristiyanları ilgilendiren dini konularda yer alması olarak ifade edilmektedir. Özellikle Yahudiler yaşadıkları yerlere bol miktarda gargat ağacı dikmektedir.

Gargat Ağacı Nedir? Gargat Ağacı Hakkında Bilgi

Gargat ağacı bodur bir ağaç türüdür. Gargat ağacının kırmızı ve yenilebilir bir meyvesi de bulunmaktadır. Yaprakları ise oldukça etli bir yapıya sahiptir. İsrail de en fazla dikilen ve yetiştirilen ağaçlardan birisi olarak bilinmektedir. Gargat ağacının dini olarak da büyük bir öneme sahip olduğu söylenebilir. Bahar döneminde açan bir ağaçtır. Özellikle de Nisan ve Mayıs aylarında beyaz çiçekleri açan bir ağaçtır. Gargat ağacı özellikle de Yahudiler tarafından büyük bir öneme sahiptir.

Gargat Ağacı Latince İsmi

Gargat ağacının Latince ismi Nitraria Retusa olarak bilinmektedir.

Gargat Ağacı Özellikleri

l Bozkırda ve çöllerde oldukça fazla bulunan bir ağaç türüdür.

l İsrail de çok fazla Gargat ağacı bulunduğu bilinmektedir.

l Kırmızı ve yenilebilir meyveleri bulunan bir ağaç olma özelliğine sahiptir.

l Bahar aylarında beyaz çiçekler açar.

l Hadislerde yer alan ve dini özellikleri ile bilinen bir ağaçtır.

l Boyunun 3 veya 4 metre arasında olduğu bilinmektedir.

Gargat Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Gargat ağacı özellikle kurak yerlerde yetişmekte olan bir ağaçtır. Ağacın bahar döneminde çiçek açtığı ve meyve verdiği bilinmektedir. Gargat ağacı aynı zamanda dikenli bir ağaçtır. Gargat ağacı dikimi özellikle Yahudiler tarafından oldukça yaygın bir şekilde yapılmaktadır. Gargat ağacı fidanı her mevsimde dikilmesi uygun olan bir ağaçtır.

Gargat Ağacı Nerede Yetişir?

Özellikle Filistin bölgesinde çok sık olarak yetişmekte olan bir ağaçtır. Aynı zamanda Arabistan'ın bazı bölgelerinde de yetiştiği bilinmektedir. Medine de gargat ağacının yetiştiği bir diğer bölgedir. Orta Doğu ve Pakistan'a kadar olan kurak topraklarda yetiştiği bilinmektedir.

Gargat Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Gargat ağacının yetişmesi için öncelikli olarak iklimin uygun olması gerekmektedir. Fakir ve kurak bölge topraklarında yetişmekte olan bir ağaçtır. En yaygın olarak kurak çöl bölgelerinde yetiştirilmektedir. Ağacı diktikten sonra meyvelerini topladıktan sonra budama işlemi de yapılabilir.

Gargat Ağacı Yaprak Döker mi?

Bilindiği kadarı ile hemen hemen bütün ağaçlar yaprak döker. Ancak bütün ağaçların yaprak dökme dönemleri farklılık gösterebilmektedir. Gargat ağacı da yaprak dökmektedir.

Gargat Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Gargat ağacının bakımında sulama, gübreleme ve budama gibi işlemlerin yapılması gerekmektedir. Her ağacın bakım ihtiyaçları farklılık gösterse bile tüm ağaçlarda ortak olan bakım şekilleri bulunmaktadır.

Gargat Ağacı Faydaları Nelerdir?

Hadislere göre gargat ağacının Müslümanlar ile Yahudiler arasında çıkacak olan bir savaşta Yahudileri saklayacağı düşünülmektedir. Bu yüzden de Yahudiler tarafından özellikle İsrail bölgesine bol miktarda gargat ağacı dikilmektedir. Yahudiler'in arkasına saklandığı her ağaç ve her taş arkasında bulunan Yahudi'yi haber verecek ancak gargat ağacı sessiz kalacaktır. Bu yüzden Yahudiler tarafından bol olarak dikilmekte olan bir ağaçtır.

Gargat Ağacı Hastalıkları Nelerdir?

Gargat ağacı kurak bölgelerde yetişmekte olan bir ağaçtır. Çok fazla bakıma ihtiyaç duyan bir ağaç değildir. Eğer gerekli bakım ihtiyaçları karşılanmaz ise gargat ağacı da hastalanma belirtileri gösterebilir.

l Yapraklarında lekelerin oluşması,

l Meyvelerin de lekelerin meydana gelmesi,

l Köklerinde oluşan hastalıklar örnek verilebilir.

Gargat Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır?

Gargat ağacı en fazla bozkırlar da görülmektedir. Gargat ağacı Yahudiler tarafından savaş esnasında arkasına saklanabilecekleri bir ağaç olarak bilinmektedir. Bu amaçlada Yahudiler tarafından dikilen bir ağaç olarak bilinir.

Gargat Ağacı Kullanım Alanları

Gargat ağacı aynı zamanda da kırmızı meyve veren bir ağaç olduğu için de yetiştirilmektedir.