Gardolap nasıl yazılır? Gardolap kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Halk arasında bu kelime birçok farklı biçimlerde ele alınmakta ve yazılmaktadır. Aslına bakılırsa günlük yaşamda geçerli olsa bile, Türk Dil Kurumu üzerinden sadece bir kelime bu konuda öne çıkmaktadır. Yazım üzerinden hata yapmamak için bu Kelimenin doğru yazılışı ile beraber okunuşunu bilmek gerekmektedir.

Gardolap Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin günlük yaşamda doğru şekilde ele alınış hali ve kullanışı gardırop olarak bilinmektedir. Yani daha çok değerlendirilen gardolap kelimesi aslında yanlıştır. Genel olarak gardırop sözcüğü üzerinden tek başına veya cümle içerisinde taşıdığı anlam kapsamında kullanmak mümkün.

Gardolap Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Genelde yatak odalarında bulunan ve günlük giyim çeşitlerinin tutulduğu yer gardırop olarak bilinmektedir. Aynı zamanda Türk Dil Kurumu üzerinden gardırop olarak ele alınmakta ve yazılmaktadır. Öne çıkan bu yazılışı ile beraber amaca uygun şekilde taşıdığı anlam eşliğinde kullanılabilir.

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‘’Aldığımız gardırop gerçekten çok kullanışlı çıktı.’’

Bu şekilde yukarıda verilen örnek cümle kapsamında doğru yazımı ile beraber okunuşu üzerinden değerlendirilebilir. Özellikle halk arasında en fazla hata yapılan sözcükler içerisinde geldiğini söylemek mümkün.