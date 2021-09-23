Gardiyan nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? İnfaz ve koruma memuru olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Haberin Devamı

Gardiyanlığın bir takım görevleri bulunmaktadır. Gardiyan olmak için bu şartları yerine getirmiş olmanız gerekmektedir. Gardiyan infaz koruma memuru olarak da bilinmektedir. Cezaevlerinin temel işleyişinden gardiyanlar sorumludur. Gardiyanlar KPSS sınavı ile belirlenmekte ve KPSS mülakatından sonra atamaları yapılmaktadır.

Gardiyan Nedir?

Islah evlerinde ya da cezaevlerinde çalışan mahkumların yeme içme ve hayatlarını sürdürmek için her türlü ihtiyaçlarını karşılayan kimseye Gardiyan denilmektedir. Gardiyanlığın bir diğer adı ise infaz koruma memurudur. İnfaz koruma memuru tutuklu olan kişilerin topluma yeniden kazandırılmasını amaçlamaktadır. Cezaevleri ve ıslahevlerinde çalışan bu kişiler cezaevinin her türlü işleyişinden ve disiplininden sorumludur.

Gardiyan Ne İş Yapar?

Haberin Devamı

Gardiyan cezaevinde tutuklu olan kişilerin denetiminden sorumludur. Aynı zamanda cezaevi ile ilgili her türlü işleyiş gardiyana aittir. Tutuklu ve hükümlü kişilerin temel yaşam standartlarının uygulanmasını sağlar. Aynı zamanda cezaevinde hükümlülerle cezaevi yönetimi arasında bir köprü vazifesi görür. Cezaevinde bütün işleyişten ve düzenden gardiyanlar sorumludur. İnfaz koruma memurları tutukluların insani şartlar çevresinde cezasını tamamlamasını hedefler.

Gardiyan Nasıl Olunur?

Gardiyan olmak için bir takım şartları yerine getirmiş olmanız gerekmektedir. Gardiyan olmak için şartlar şu şekildedir;

- Lise ya da dengi bir okuldan mezun olmak (Açık lise de dahil)

- KPSS sınavına girmek ve KPSS sınavından en az 70 puan almak.

- KPSS sınavından sonra mülakatlarda istenilen bilgileri vermek.

Gardiyan Olma Şartları Nelerdir?

Gardiyan olmak için fiziki olarak bu mesleğe uygun olmanız gerekmektedir. İlk olarak ceza infaz kurumları ve tutukevleri tarafından verilen eğitime tabi tutulursunuz. Bu eğitimi başarılı bir şekilde tamamlamış olmanız gerekmektedir. Aynı zamanda psikolojik olarak gardiyanlık mesleğine uygun olmanız gerekir.

Gardiyanın Görevleri Nelerdir?

Cezaevi infaz koruma memurluğu tarafından belirlenmiş olan gardiyan görevleri şu şekildedir;

- Tutuklu olan kişiler ile ilgili kayıtları titizlikle işlemek.

Haberin Devamı

- Tutuklu olan kişiler ile ilgili gerekli sayımları yapmak ve tutuklu bulunan kişilerin eşyalarını emniyetli bir şekilde muhafaza etmek.

- Tutuklu kişilerin kaldığı koğuşları belirli periyotlar eşliğinde kontrol etmek.

- Hükümlü kişilerin yemek ve temizlik gibi ihtiyaçlarını en kısa süre içerisinde temin etmek.

- Cezaevinden kaçmaya yeltenen hükümlüleri engellemek.

- Koğuşlar arasında belirli bir şekilde arama tarama yaparak her türlü yasaklı maddenin içeri girmesini engellemek.

- Cezaevinin sevk ve idaresinden sorumlu olmak (İdare ve sevk amirleri bulunmadığı takdirde)

Haberin Devamı

- Tutuklu kişilerin arasında çıkan anlaşmazlıklar da ya da kavgalar da önleyici taraf olmak ve arabulucu taraf olmak.

Gardiyan Maaşları Ne Kadar?

Gardiyan maaşları en düşük 4.500, ortalama olarak 4720, en yüksek olarak da 4.800 olarak belirlenmiştir.

Gardiyan İçin İş İmkanları Nelerdir?

Gardiyan için iş imkanları oldukça gelişmiştir. Öyle ki bir kişi gardiyan olmak isterse ataması kısa süre içerisinde yapılmaktadır. Gardiyan için iş imkanları cezaevleri ve ıslahevleridir. Cezaevlerinde ve ıslah evlerinde çalışan gardiyanlar vardiyalı bir şekilde çalışırlar. Gardiyanlar özel sektörde değil yalnızca kamuda çalışmaktadırlar. Kamu harici başka bir yerde görev yapmaları söz konusu değildir. Direkt olarak devlet memuru statüsünde değerlendirilirler.