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Gardırop nasıl yazılır? TDK'ya göre gardırop kelimesinin doğru yazımı..

#Nasıl Yazılır#Tdk#Gardırop
Gardırop nasıl yazılır TDKya göre gardırop kelimesinin doğru yazımı..

En çok merak edilen ve ayrıca en çok hata yapılan kelimeler içerisinde gardırop sözcüğü geliyor. Özellikle sesli harf üzerinden yapılan hata, okunuşu ve yazılışı üzerinden öne çıkmaktadır. Peki, gardırop nasıl yazılır? TDK'ya göre gardırop kelimesinin doğru yazımı hakkında detayları derledik.

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Evin en önemli eşyaları arasında olması ile beraber, gardırop kelimesi yazımı üzerinden de çok sık hataya maruz kalır. Bu hata yazım ile beraber aynı zamanda okunuş üzerinden de devam eder.

Gardırop Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin doğru şekilde yazımı, ‘Gardırop’ şeklinde ifade edilmiş halidir. Özellikle aradaki sesli harf olan, ‘ı’ harfi gözden kaçırılmamalı ve mutlaka eklenmelidir. Eşyaları yerleştirmeye yarayan ve genelde yatak odalarında bulunan en önemli ürünlerden biridir.

TDK'ya Göre Gardırop Kelimesinin Doğru Yazımı

Çok fazla hata yapılması ile beraber bu kelime yazımı ve okunuşu üzerinden oldukça merak ediliyor. Türk Dil Kurumu açısından ele alındığı vakit doğru ve yanlışlar şu şekilde yazılabilir;

Gardırop (Doğru)

Gardrop (Yanlış)

Gardolap (Yanlış)

Görüldüğü üzere yukarıdaki doğru ve yanlışlar üzerinden ayırt etmek suretiyle okunuş ve yazılışı ele alınabilir.

 

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