Gano Nedir Ve Ne İşe Yarar? Üniversite Gano Nasıl Hesaplanır? Gano Hesaplama Akts

GANO kısaltmasının açılımı "Genel Akadamik Not Ortalaması" olarak geçer. Üniversitelerde yarıyıl ve yıl sonu öğrenci puan hesaplamalarında gano kullanılır.

GANO Nedir?

GANO özellikle üniversiteli öğrenciler tarafından sıklıkla kullanılan bir terimdir. Öğrencilerin yıl sonu veya yarıyıl sonunda aldıkları bütün derslerden edindikleri başarıya göre, not ortalamasının hesaplanmasını sağlayan bir sistemdir. Girilen bütün vize, final ve sınavların hesaplandığı GANO, öğrencinin genel başarı puanını temsil eder ve okulda başarılı olup olmadığını gösterir. Bu nedenle de oldukça önemlidir.

GANO Ne İşe Yarar?

GANO, bir üniversite öğrencisinin akademik yaşamında aldığı bütün derslerin genel ortalamasıdır. GANO hesabına tekrarlanan dersler de dahil edilir. Tekrarlanan dersler için, o dersten elde edilen en son puan geçerli olur. GANO hesabında henüz alınmamış dersler yer almaz. GANO hesabıyla öğrencinin dönemi geçip geçmediği belli olur.

Her okulun kendine göre bir ortalaması bulunabilir ve bu ortalamanın altında kalan öğrencilerin dönem tekrarlaması gerekir. Aynı şekilde GANO okunan son dönemle birlikte öğrencinin mezun olup olamayacağını da belirleyen bir not ortalamasıdır. Dönemin sonlanmasıyla birlikte bütün derslerin hesaplandığı bu puan, mezuniyet için büyük önem taşır. GANO puanı belirli bir ortalamanın altında kalan öğrenciler mezun olma hakkı kazanamaz ve dönem ya da yarıyıl tekrarlamak zorunda kalırlar.

GANO puanının bir diğer versiyonu da YANO olarak adlandırılır ve "Yarıyıl Akademik Not Ortalaması" olarak bilinir. YANO öğrencinin bir yarıyıl boyunca gösterdiği başarıyı gösterir. Yarıyılda alınan bütün derslerin ortalaması alınarak hesaplanır. YANO ve GANO hesaplama birbirinden farklıdır.

Üniversite GANO Nasıl Hesaplanır?

Öğrencinin mezuniyet puanı YANO ile hesaplanır. Bütün YANO puanlarının ortalamasının alınmasıyla da GANO puanı elde edilir. GANO bir yılın ortak puanı olarak belirlenmez. Çünkü üniversitelerin her bir yarıyılının farklı bir not ortalaması bulunur. GANO ortalamasında, hesaplama yapıldıktan sonra virgülden sonraki iki hane yuvarlanır. Virgülden sonra gelen ilk hane beşten küçükse sıfıra yuvarlanır. Eğer sonra gelen basamak beşten büyükse ya da beşe eşitse bu basamak 1 sayı değeri artırılır. Böylece öğrencinin GANO hesabı yapılmış olur.

GANO hesabında, alınan dersin kredisi hesaplamayı etkiler. Ders kredisi ve alınan nota göre bir harf notu belirlenir. Ders katsayılarının çarpılmasından sonra elde edilen bütün değerler toplanır ve toplam alınan kredi toplamına bölünür. Bu şekilde GANO hesaplanır. Örnek verecek olursak; öğrencinin bir dönem boyunca aldığı toplam ders sayısını kabul edelim. Alınan derslerden birinin kredisi 4, bu dersten alınan not ise 1,70 olsun. Diğer dersin kredisi 3, dersten alınan not ise 2,70 olsun. Bu öğrencinin GANO puanını hesaplamak için; her bir dersin kredisi dersten alınan notla çarpılır ve elde edilen değerler toplanır. Daha sonra bu toplam alınan toplam ders kredisine bölünür.

Sonuç olarak öğrencinin GANO hesabı şu şekilde olur:

G(İlk dersin kredisi x Alınan not) + (İkinci dersin kredisi + Alınan not)) / Alınan Toplam Kredi = GANO

(4 x 1,70) + (3 x 2,70) = 14,9

14,9 / 7 = 2,128 = 2.13

Bu hesapta 2,128 sayısı 2,13 olarak yuvarlanır. Aynı şekilde bu hesaplamayla öğrencinin bütün dönemlerde aldığı not ortalaması hesaplanır ve başarı puanı belirlenir.