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Ganimet nedir, ne anlama gelir? Ganimet ne demek? TDK sözlük anlamı..

#Ganimet#Sözlük#Kelime
Ganimet nedir, ne anlama gelir Ganimet ne demek TDK sözlük anlamı..

Dilimize Arapçadan geçmiş olan ganimet kelimesi ''gani'' sözcüğünden türetilmiştir. Gani, hem zengin hem de bol anlamına gelirken, ganimet de savaş sırasında düşmandan alınan mal demektir. Kuran'ı Kerim'de başta Enfal Suresi olmak üzere, birçok ayette ganimetin nasıl bölüşülmesi gerektiği tüm detaylarıyla anlatılmıştır. Hz. Muhammed, kendi payına düşen ganimetlerin birçoğunu ihtiyaç sahiplerine bağışlamıştır. Ganimet nedir, ne anlama gelir? Ganimet ne demek? Ganimet kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek cümlelerle derledik.

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Ganimet kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Hazine 2- Mülk 3- Mal 4- Para 5- Kazanç 6- Bolluk 7- Avanta

 Ganimet Nedir?

 Savaşlarda, düşman ordularından alınan tüm taşınabilir ve gayrimenkul mallara ganimet denir. Bu kelimenin kökü ''gani'' olduğu için ganimet sözcüğü bazı bölgelerde bolluk, bereket ve zenginlik manasında da kullanılır.

 Ganimet Ne Anlama Gelir?

 Kişinin hiçbir çaba sarf etmeden elde ettiği kazanca ganimet denir. Ek olarak beklenmedik bir yerden gelen para ve malların tümü de ganimet olarak nitelendirilir.

 Ganimet Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı

 Türk Dil Kurumuna göre ganimet kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir:

 İlk Anlamı: Savaş bittikten sonra düşman ordusundan alınan malların tümü

 İkinci Anlamı: Emek sarf etmeden elde edilen kazanç, avanta

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 Ganimet Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 ''İslam orduları her zaman ganimetleri eşit bir şekilde bölüşmüştür.''

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#Ganimet#Sözlük#Kelime

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