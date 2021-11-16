Ganimet nedir, ne anlama gelir? Ganimet ne demek? TDK sözlük anlamı..

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Ganimet kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Hazine 2- Mülk 3- Mal 4- Para 5- Kazanç 6- Bolluk 7- Avanta

Ganimet Nedir?

Savaşlarda, düşman ordularından alınan tüm taşınabilir ve gayrimenkul mallara ganimet denir. Bu kelimenin kökü ''gani'' olduğu için ganimet sözcüğü bazı bölgelerde bolluk, bereket ve zenginlik manasında da kullanılır.

Ganimet Ne Anlama Gelir?

Kişinin hiçbir çaba sarf etmeden elde ettiği kazanca ganimet denir. Ek olarak beklenmedik bir yerden gelen para ve malların tümü de ganimet olarak nitelendirilir.

Ganimet Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumuna göre ganimet kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir:

İlk Anlamı: Savaş bittikten sonra düşman ordusundan alınan malların tümü

İkinci Anlamı: Emek sarf etmeden elde edilen kazanç, avanta

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Ganimet Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''İslam orduları her zaman ganimetleri eşit bir şekilde bölüşmüştür.''