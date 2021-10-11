Gangster ne demek, ne anlama geliyor? Gangster kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Haberin Devamı

Gangster kelimesi önemli kelimelerden bir tanesi olmaktadır. Gangster sözcüğü Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre çeşitli anlamları kendi içerisinde barındıran bir sözcük türü olmaktadır. Bu açıdan Türkçede tek başına ya da çeşitli cümleler ile birlikte kullanılabilmektedir.

Gangster Kelimesinin Türk Dil Kurumu’ndaki Anlamı Nedir?

Gangster kelimesi, Türkçede çok sıklıkla kullanılmakta olan kelimelerden bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yasa dışı işler yapmakta olan kişi demektir. Fransızcadan Türkçe içerisine geçmiş olan bir sözcük olma özelliği taşımaktadır. Türk Dil Kurumu'na göre gangster sözcüğünün birden çok anlamı bulunmakta olup bu sözcüğün anlamları ise şu biçimdedir:

Herhangi bir menfaat doğrultusunda her çeşit kötülüğü yapan kimse

Yasa dışı işleri gerçekleştiren çete üyesi

Şeklinde ifade edilmektedir.