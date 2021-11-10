Gambaz ne demek, ne anlama gelir? Gambaz kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Haberin Devamı

Gambaz kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Müfsit

2- Fesat

3- İspiyoncu

4- Çaçaron

5- Kovucu

6- Müzevir

7- Muhbir

8- Jurnalci

Gambaz Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Başkalarına ait gizli bilgileri başkalarına yetiştiren ve kendisiyle paylaşılan sırları afişe eden kişilere gammaz denir. Gammaz kelimesi ülkemizde fitneci anlamında da kullanılır. Ara bozmak için laf taşıyan ve insanların kavga etmelerine neden olan kişiler gammaz olarak nitelendirilir.

Gammaz kelimesinin yan anlamı ise ispiyoncudur. Kendi menfaatleri doğrultusunda hareket eden ve bunun için başkalarının sırlarını paylaşmaktan çekinmeyen kişilere gammaz ya da ispiyoncu denir.

Gambaz Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumuna göre Gambaz kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Laf taşıyan, dedikodu yapan

Haberin Devamı

İkinci Anlamı: Fitne fesat çıkaran, arabozucu

Gambaz Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Söylediğim sözleri çarpıtarak beni millete gammazlamış.

2- Sırdaş ve dost bildiğim adam gammazın önde gideniymiş.