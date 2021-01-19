Gama İşareti nedir? Klavyede Gama İşareti nasıl yapılır

Gama, Yunanca bir kökene sahip olup, fenike ve gimel alfabelerinden türetilmiştir.

Gama İşareti Nedir?

Gama işareti, Yunan alfabesi içinde yer almakla birlikte, bilimsel teknolojik araçlarda, mühendislik gereçlerinde ya da matematik dalında sıklıkla kullanım göstermektedir. Bunun haricinde değişken nicelik görevini üstlenen özel fonksiyon ve de sabit fonksiyonlarda da yer alan bir işarettir.

Günümüzde özellikle bilgisayar araçlarında çok kez karşılaşılan bir işaret birimidir. Ancak kişi veya kişiler kullanım yönü itibariyle nasıl oluştuğu hakkında pek bir bilgiye sahip olamayabilir. Böyle bir durumda gama işaretini bilgisayar sürümünde yapmak isteyen biri, ilk olarak masaüstü ya da dizüstü üzerinde yer alan arama bölümüne girmeli ve karakter eşleşmesi yapmalıdır.

Gama işareti, normal bir klavye üzerinde oluşturulması zor olan bir işaret birimidir. Bu yüzden genellikle sanal klavye yardımıyla ve birtakım maddeler eşliğinde meydana getirilir.

Klavyede Gama İşareti Nasıl Yapılır?

Klavye üzerinden gama işaretini oluşturmak, bir bilgisayar aracılığı olmadan pek mümkün görünmemektedir. Bu yüzden ilk önce Windows sürümü içinde yer alan arama bölümüne giriş yapılmalı ve karakter eşlem yazısı aranmalıdır. Ardından masaüstü uygulaması içinden Arial yazı tipi seçilmeli ve gelişmiş görünüm bölümü işaretlenmelidir.

Daha sonra gelişmiş görünüm sayesinde görünen klavye türü üzerinden 'unicode'a git' seçeneği tıklanmalıdır. Tıklanan bölümle beraber, sırayla 0263 rakamları sanal klavye üzerine yazılmalı ve enter tuşuna son olarak basılmalıdır. Tüm bu işlemlerin ardından sanal klavye üzerinde en üst köşede yer alan gama işareti tıklanarak, seçilmeli ve işlem tamamlanmalıdır.