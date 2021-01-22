Galvanometre nedir ve ne işe yarar? Galvanometre çeşitleri ve özellikleri

Sıfır aygıt olarak da bilinen galvanometre, özellikle akım direncini dengeleme noktasında büyük bir öneme sahiptir. Farklı çeşitleri olması ile beraber değişik alanlarda önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Şimdi bu cihazı ne işe yaradığını ve özellikleri ile ne olduğunu beraber öğrenelim.

Galvanometre Nedir?

Galvanometre genel olarak düşük akım şiddetini ölçmek için kullanılan bir aygıttır. Bu konuda çeşitli ölçme yöntemleri kullanılır ve akım üzerinden şiddetin ne olduğuna dair ölçümü gerçekleştirilir. Ayrıca sadece bir akımın geçişini ortaya koyabilmek için de bu cihaz kullanılabilmektedir.

Böylece belli bir mesafede belli bir noktadan ne kadar akım geçtiği galvanometre ile beraber ölçülebiliyor. Bu durum genel olarak 10-9 ile beraber 10-4 amperler arasındaki düşük akımlar için değerlendirilen bir sistem olarak ön plana çıkıyor.

Galvanometre Ne İşe Yarar?

Elektrik akımındaki değişim ile beraber manyetik alan oluşturması prensibi altında çalışan bir sistem olduğunu söylemek mümkün. Özellikle düşük akım şiddetini ölçebilmek için etkin bir aygıt olarak ön plana çıkıyor. Bu sistem elektromanyetik alanları ve kısımları yakalamak suretiyle etkilerinden yararlanarak ölçme gerçekleştirmektedir.

U biçiminde bir mıknatıs ile beraber ortasında dönem bobin üzerinden hazırlanmış bir aygıt olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda bobine bağlı bir ayna bulunmaktadır. Bugün çalışarak dönmesi ile beraber aynalar harekete geçer ve mercekler vasıtası ile aynalar büyütülür. Bu sayede galvanometre ile beraber en düşük akım şiddetleri dahi hesaplanabilmektedir.

Galvanometre Çeşitleri

Kullanım amacına ve çeşitlerine bağlı olarak birçok farklı özelliğe sahip galvanometre çeşitleri bulunmaktadır.

- Thomson ya da Lord Kelvin galvanometresi

- Deprez ya da Arsonval galvanometre

- Balistik galvanometre

- Telli galvanometre

Her biri kendi özelliklerine sahiptir ve farklı malzemeler üzerinden hazırlanır. Böylece yüksek bir sistem ile beraber en düşük akımlar etkin şekilde ortaya çıkarılmakta ve hesaplanmaktadır. Bu da kullanım açısından birçok farklı alandaki akım şiddetinin dengelenmesine ve sabitlenmesine olanak veriyor. Bu sebepten dolayı galvanometre günümüzde kullanım alanları kapsamında büyük bir öneme sahiptir.

Galvanometre Özellikleri

Sabit bir mıknatıs ile beraber bobin üzerinden ayna vasıtasıyla hazırlanan galvanometre, etkin şekilde düşük akımları ölçme ve değerlendirme olanağı vermektedir. Tabii bu konuda özelliklerine göre hem hareketli hem de sabit mıknatısa sahip galvanometre çeşitleri bulunmaktadır. Bu doğrultuda akım bobinden geçer ve etkin bir manyetik alan oluşturur. Bu sayede hareketli ya da sabit mıknatısın etki alanı yaratması daha kolay bir hale gelmektedir. Böylece akımın bobinden geçmesi ile beraber devirici noktada belli bir moment oluşur. Bu da sistemin kendi ekseni etrafında dönmesini sağlar.

Tüm bu işlemler ile beraber sağladığı özellikler aracılığı ile Galvanometre bir elektrik devresinin çalışıp çalışmadığını göstermektedir. Zira bu sistem elektrik devresinde geçen çok küçük akımları tespit edebildiği için, elektrik devresinin nasıl çalıştığına dair kesin bir bilgi sağlamaktadır. Bu doğrultuda pek çok insan galvanometreyi kullanmaktadır.

- Elektrik ve Elektronik işleri ile uğraşan kişi

- Bilgisayar mühendisleri

- Elektrik ya da elektronik mühendisleri

- Amaca göre kullanılan farklı elektronik cihazlar

- Profesyonel kamera

- Helikopter

Enerji durumunu ölçmek ve batarya ölçmek ile beraber akım şiddetini belirleme noktasında galvanometre birçok değişik alanda kullanılıyor. Sağlıklı şekilde akımın geçmesini anlayabilmek adına galvanometre büyük bir öneme sahiptir.