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Haber Giriş: 01.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Galatasaray’da kura ücreti 300 lira

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Galatasaray’da kura ücreti 300 lira
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Her yıl yüzlerce velinin çocuklarını kaydetmek için çabaladığı Galatasaray İlkokulu’nun 1’inci sınıfına alınacak 50 öğrenci için başvurular başlarken kura ücreti de 300 TL olarak belirlendi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020 yılı Galatasaray İlkokulu giriş kurası kayıt işlemleri randevu alınarak yapılabiliyor. Randevular erandevu.gsl.gsu.edu.tr adresi üzerinden alınıyor. Başvurular 18 Temmuz’a kadar saat 09.00-17-30 arasında Galatasaray Lisesi’nde kabul edilecek. Geçen yıl önceki yıllardan farklı olarak başvuru ücreti alınmamış, sadece 80 liralık dosya masrafı alınmıştı. Kura 20 Temmuz saat 11.00’de, noter, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlkokulu yetkilileri huzurunda çekilecek.

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