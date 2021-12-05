Galatasaray Lisesi’nde berat töreni

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omicronu tespit eden doktor olağan dışı semptomu açıkladıOmicron'u tespit eden doktor 'olağan dışı' semptomu açıkladı#Koronavirüs
Bu seviyenin oyuncusu değil denmişti, rakamları altüst ediyor Vazgeçilmez oldu...."Bu seviyenin oyuncusu değil" denmişti, rakamları altüst ediyor! Vazgeçilmez oldu....#Fenerbahçe
Doğru kripto para nasıl seçilmeli Piyasalar karıştı İşte en kritik ipucu...Doğru kripto para nasıl seçilmeli? Piyasalar karıştı! İşte en kritik ipucu...#Kripto Para Piyasası
Erdoğandan asgari ücret mesajı: Kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Merkez Bankası rezervleri 126 milyar doları aştıCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Merkez Bankası rezervleri 126 milyar doları aştı#Fuat Oktay
İstanbuldaki esrarengiz koku Bilim insanlarını da ikiye böldüİstanbul'daki esrarengiz koku! Bilim insanlarını da ikiye böldü#İstanbul'daki Koku
E ama Erdoğan haksız mı biraderE ama Erdoğan haksız mı birader?#Erdoğan
Omicrondan umutla beklenen haber geldi... En yetkili isim son noktayı koyduOmicron'dan umutla beklenen haber geldi... En yetkili isim son noktayı koydu #Koronavirüs
Sosyal medyada çok konuşuldu Hastadan doktora akılalmaz sözlerSosyal medyada çok konuşuldu! Hastadan doktora akılalmaz sözler#Sakarya
Sibirya soğukları Dikkat: Yeni uyarı geldiSibirya soğukları! Dikkat: Yeni uyarı geldi#Meteoroloji
Omicron sayısı bir günde yüzde 50 arttı Korkutan açıklama: Artık çok geç...Omicron sayısı bir günde yüzde 50 arttı! Korkutan açıklama: Artık çok geç...#Omicron
Serhat Akın: Löw ile mesajlaştık... 3 milyon euroya Fenerbahçeye gelirSerhat Akın: "Löw ile mesajlaştık... 3 milyon euroya Fenerbahçe'ye gelir"#Fenerbahçe
Mücevherlerinin fiyatı dudak uçuklattıMücevherlerinin fiyatı dudak uçuklattı#47. Pantene Altın Kelebek
Sercan Yıldırım ve Nihan Yönelin mutlu günüSercan Yıldırım ve Nihan Yönel'in mutlu günü!#Sercan Yıldırım
47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde şıklık yarışı...47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde şıklık yarışı...#47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni
HABERLEREğitim Haberleri

Galatasaray Lisesi’nde berat töreni

#Galatasaray Lisesi#Mezuniyet Töreni#Berat Töreni
Galatasaray Lisesi’nde berat töreni
Beyazıt Şenbük

Galatasaray Lisesi’nin 1971 döneminin 50’nci yıl ve 1946 mezunlarının 75’inci yıl madalya ve berat töreni Tevfik Fikret Salonu’nda yapıldı. Özhan Canaydın Spor Ödülleri’nin de sahiplerini bulduğu törende, Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç, Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber, 75’inci yıl mezunlarını temsilen Can Kıraç ve 50’nci yılı temsilen Bünyat Balaban birer konuşma yaptı. Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Murat Develioğlu ise sağlık sorunları nedeniyle salondakilere video konferansla hitap etti. Törene Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas da katıldı.

Haberin Devamı

Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç, “Çok heyecanlıyım bugün burada olmak büyük gurur. Vakfa sahip çıkmak lazım çünkü bu vakıf sizlerden sonraki nesillere de hizmet verecek ve bu vakıf sayesinde bu yapı Türkiye’nin en iyisi olmaya devam edecek” dedi.

BİNE YAKIN ÇOCUĞA BURS
Galatasaray Eğitim Vakfı’nın bugüne kadar 320 milyon dolar eğitim kurumlarına yatırım yaptığını söyleyen Kıraç şöyle konuştu: “Eğitim kurumları dediğim Galatasaray İlkokulu, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi. Ve bu büyük rakamın toplanmasında hakikaten Galatasaray’da büyük bir kısım çok bonkör davranmış ve  bütün imkanlarını kullanarak bu yapıyı bugünlere getirdi. Galatasaray Eğitim Vakfı’nın bugün itibarıyla toplam 93 milyon lirası var ve bu parayla aşağı yukarı her sene bine yakın çocuk okutuyor. Bina yakın çocuğun bursunu veriyor. Bu konu oldukça mühim bir hadise ve Galatasaray Eğitim Vakfı da kendisini bu yapıya uydurmaya çalışıyor.”

75’İNCİ YILDA TEK MADALYA 
Galatasaray Lisesi’nden mezuniyetinin üzerinden 75 yıl geçen 94 yaşındaki Can Kıraç madalyasını kardeşi ve Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç’tan aldı. Kendisiyle aynı dönem mezun olan arkadaşlarından sadece kendisinin hayatta kaldığını belirten Can Kıraç kürsüde göz yaşlarını tutamadı. Can Kıraç; “1946-2021 yılları benim hayat hikayem. Başkanlarıma bana verdikleri madalya için teşekkür ediyorum. 75’inci Mezuniyet Yılı Töreni’nde bir konuşma yapacağım söylendi. Beraberinde arkadaşlarımdan hatırladıklarımı sordular. Bu uyarı o an çok normal geldi. Sonrasında mezun olduğum 147 arkadaşımdan 146’sının hayatını kaybettiğini öğrendim. Son arkadaşımı da iki ay önce kaybettim. Bu benim için çok büyük bir gurur ama bunu bir hüzünle yaşamayalım. Dolayısıyla bir yaşam yarışı haline geldiğini görerek bir önerim var sayın başkanlardan değerlendirmelerini rica ediyorum; 25 yıl töreninin düzenlenmesi o öğrenciler için çok faydalı olabilir.”

FENERBAHÇELİ SPORCUYA ÖDÜL 
Her yıl düzenlenen Özhan Canaydın Spor Ödülleri’nde En Başarılı Amatör Sporcu Ödülü, 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası’nda hafif kilo ümit kadınlar iki çifte kategorisinde altın madalya kazanan Galatasaray Spor Kulübü sporcusu Mervenur Uslu’ya verildi. Diğer Spor Kulüpleri En Başarılı Amatör Sporcusu ödülü ise Fenerbahçe Spor Kulübü oyuncusu Elis Özbay’ın oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray Lisesi#Mezuniyet Töreni#Berat Töreni

BAKMADAN GEÇME!

Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz

Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz?

#Otomobil
Omicronu tespit eden doktor olağan dışı semptomu açıkladı

Omicron'u tespit eden doktor 'olağan dışı' semptomu açıkladı

#Koronavirüs
TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram... Çocuğunuz sosyal medya kullanıyorsa bunları bilmeniz şart

TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram... Çocuğunuz sosyal medya kullanıyorsa bunları bilmeniz şart

#SOSYAL MEDYA