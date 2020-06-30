Galatasaray kura ücreti belli oldu

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020 yılı Galatasaray İlkokulu giriş kurası kayıt işlemleri randevu alınarak yapılabiliyor. Randevular 'erandevu.gsl.gsu.edu.tr' adresi üzerinden alınıyor. Her aday öğrenci için ayrı randevu alınması gerekiyor. Başvurular 29 Haziran-18 Temmuz arasında saat 09.00-17-30 arasında Galatasaray Lisesi’nde kabul edilecek. Randevu sistemi üzerinden kayıt olmamış adaylar için kura başvurusu kabul edilmeyecek. Geçen yıl önceki yıllardan farklı olarak başvuru ücreti alınmamış, sadece 80 liralık dosya masrafı alınmıştı. Bu yıl başvuru ücretinin 300 TL olduğu öğrenildi.

KURA 20 TEMMUZ’DA

Kura 20 Temmuz saat 11.00’de, noter, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlkokulu yetkilileri huzurunda milli piyango yöntemiyle çekilecek. Çekiliş sonucunda 50 aday öğrenci yedek liste olmadan belirlenecek. Kurada isimleri belirlenen aday öğrencilerin listesi aynı gün okulların web sitesinde duyurulacak. Kurayla belirlenen aday öğrencilerin velileri 22-24 Temmuz tarihleri arasında kayıt yaptıracaklarını okula beyan edecekler. Kayıt beyan süresi bitiminde kontenjanın dolmaması halinde, başvuru listesindeki adaylar arasında 27 Temmuz saat 11.00’de yeniden aynı yerde ve aynı yöntemle kura çekilecek. İkinci kura ardından tespit edilen aday öğrencilerin kayıt beyanı 29 Temmuz’da yapılacak. Kura ile seçilen öğrencilerin kesin kayıt işlem ve tarihleri www.gsi.gsu.edu.tr web adresinden duyurulacak.