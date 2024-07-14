Galatasaray İlkokulu kurası çekildi... 9 bin 938 adaydan 50’sinin yüzü güldü

Haberin Devamı

Piyango yöntemiyle düzenlenen kuraya İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Cüneyt Kamacı, Beyoğlu 40’ıncı Noteri Vekili Vural Şen, Galatasaray Lisesi Müdür Yardımcısı Selma Zoralioğlu ve Galatasaray İlkokulu Müdürü Ferda Önengüt Yapar da katıldı. Veli ve öğrencilerin alınmadığı çekiliş, internet üzerinden canlı olarak yayınlandı. Kura çekimi sırasında 4 küreden düşen üzerinde 0’dan 9’a kadar rakamların yazılı olduğu topların oluşturduğu 4 basamaklı sayılar kazanan öğrencileri belirledi. Galatasaray İlkokul Müdürü Ferda Önengüt Yapar, kura çekilişi başlamadan önce yaptığı konuşmada, “2024-2025 eğitim öğretim yılında Galatasaray İlkokulu’nda okumaya hak kazanacak 50 öğrenciyi belirlemek için toplandık. Tüm adaylara başarılar diliyorum” dedi.Piyango yöntemiyle düzenlenen kuraya İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Cüneyt Kamacı, Beyoğlu 40’ıncı Noteri Vekili Vural Şen, Galatasaray Lisesi Müdür Yardımcısı Selma Zoralioğlu ve Galatasaray İlkokulu Müdürü Ferda Önengüt Yapar da katıldı. Veli ve öğrencilerin alınmadığı çekiliş, internet üzerinden canlı olarak yayınlandı. Kura çekimi sırasında 4 küreden düşen üzerinde 0’dan 9’a kadar rakamların yazılı olduğu topların oluşturduğu 4 basamaklı sayılar kazanan öğrencileri belirledi. Galatasaray İlkokul Müdürü Ferda Önengüt Yapar, kura çekilişi başlamadan önce yaptığı konuşmada, “2024-2025 eğitim öğretim yılında Galatasaray İlkokulu’nda okumaya hak kazanacak 50 öğrenciyi belirlemek için toplandık. Tüm adaylara başarılar diliyorum” dedi.

Haberin Devamı

10 KEZ TEKRARLANDI

Kurada kullanılan 4 kürede aynı özelliğe sahip 0’dan 9’a kadar 10’ar top yer aldı. Kura kurallarına göre binler, yüzler, onlar ve birler basamağına ait 4 küreden tek seferde 4 topun aynı anda düşmesi gerekiyor. Hanelerden birinde ya da birkaçında topun düşmemesi halinde görevliler düşen eksik topları komisyona göstermiyor, topu düşmeyen görevliyse komisyonu uyarıyor. Bu durumda belirlenen adayın rakamı için çekiliş tekrar ediliyor. Ayrıca bu yıl düzenlenen kurada çekiliş öncesi noter vekili tarafından toplar tek tek kontrol edilerek canlı yayında komisyona gösterildi. Kurada 9, 12, 14, 25, 29, 46, 47’nci adayların belirlenmesi sırasında bazı kürelerden top düşmedi. Öte yandan 9’uncu aday belirlenirken bu durum 2, 14’üncü aday da ise 3 kez yaşandı. Ayrıca 48’inci adayın belirlenmesi sırasında binler basamağındaki rakamlardan sorumlu olan görevli, topu kameraya göstermek üzere eline aldığı anda onu yere düşürdü. Ardından hızlıca yere düşen top görevli tarafından yerden alınarak komisyona gösterildi. Komisyonun alınan toptaki rakamı kabul etmesi üzerinde 48’inci adayda çekiliş tekrar etmedi.

Haberin Devamı

KAYIT BEYANI ZORUNLU

Kazananlar listesinin kura gününde www.gsl.gsu.edu.tr ve www.gsi.gsu.edu.tr adresindeki web sitelerinden yayınlanacağı belirtildi. Ayrıca kazanan öğrencilerin velilerinin aynı gün saat 16.00’da toplantıya çağırılacağı ve katılımın zorunlu olmadığı bu toplantı sonrasında gelemeyenlere telefonla ön kayıt için istenen belgeler hakkında bilgi verileceği kaydedildi. Kura sonucunda kayıt hakkı kazanan öğrencilerin velileri 15-16 ve 17 Temmuz tarihlerinde kayıt beyanında bulunacak. Kazananların ön kayda gelerek kayıt beyanında bulunmaları zorunlu. 17 Temmuz saat 16.00’ya kadar kayıt beyanında bulunmayanların kayıt hakkı düşecek. Böylece 50 kişilik kontenjanın dolmaması halinde 19 Temmuz Cuma günü saat 11.00’da aynı sistemle yeniden kura çekilişi yapılacak.

Haberin Devamı

KAZANAN NUMARALAR

5392 5302 9117 8955 0753

7990 7406 6562 4236 5157

3482 3120 2524 4377 1956

2301 5224 9009 3781 9746

5513 9207 9824 0827 1403

3430 8579 7809 7668 4585

6054 8574 5516 6102 7444

3192 5972 0487 2287 4109

4388 0115 3160 8386 9135

1503 6163 0075 9420 4720

SON ANA KADAR HEYECANLA BEKLEDİLER

Galatasaray İlkokulu’nun kurası internet üzerinden canlı yayınlanmasına rağmen bazı veliler Galatasaray Lisesi’nde düzenlenen çekiliş için okula geldi. Yayın boyunca heyecanla kurayı takip eden ebeveynler, umutla geldikleri okuldan hüzünle ayrıldı. Beklediği sonucu alamayan veliler şunları söyledi:

Mustafa Güven: Kızım Defne için Galatasaray İlkokulu’na kayıt yaptırmak istedik. Kuranın canlı yayını sonuna kadar takip ettik ancak bize çıkmadı. Kura yayınını okulun yanında takip edersek belki şans yüzümüze güler diye düşünmüştük. Kızım Defne’de bizimle umutla bekledi.

Zehra Güven: Numaramıza yakın rakamlar çıktığında heyecanlandık. ‘Acaba olur mu’ diye bekledik. Bazı anlarda çok yaklaştığımızı hissettik fakat kısmet olmadı.

Aylin Işıkman: Kızım Seren için kuraya başvurduk. Galatasaray Lisesi’nde yapılan kura çekimine velilerin de katılabileceğini düşünerek okula geldik. Ancak canlı yayınlandığını ve velilerin içeri alınmadığını çok geç fark ettik. Yine de okulun çevresinden kura bitimine kadar ayrılmadık. Heyecanla bekledik ancak olmadı.

Yüksel Aydın: Torunum Yaman için kurayı yerinde takip etmek, bu heyecanı yaşamak istedim. Ancak çıkmadı. Oğlum Galatasaray İlkokulu’ndan mezun olmuştu o nedenle torunumun da burada eğitim almasını hatta bunu bir gelenek olarak devam ettirmek istedik. Oğlumun başka çocuğu yok, geleneğin sürmesi için bir tane daha yapar artık diye düşünüyorum.