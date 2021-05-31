Galatasaray İlkokulu kura süreci başladı

Galatasaray İlkokulu giriş kurası kayıt işlemleri, COVID-19 salgını nedeniyle bu yıl da randevu sistemiyle yapılacak. Randevular https://erandevu.gsl.gsu.edu.tr adresi üzerinden her öğrenci için ayrı olarak alınıyor. Başvurular ise 7-25 Haziran tarihleri arasında saat 09.00-16.30 arasında Galatasaray Lisesi’nde kabul edilecek.

Kuraya başvuracak öğrencilerin 30.09.2014 ve 30.12.2015 tarihleri arasında doğmuş ve ilkokul 1. sınıfa başlamamış olması gerekiyor. 31.12.2015 - 30.03.2016 tarihleri arasında doğan aday öğrenci velilerinin ise, çocuklarının ilkokul birinci sınıfa devam etmesini istediklerinini beyan edecekleri matbu dilekçe imzalamaları gerekiyor.

Galatasaray İlkokulu Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada : “Tüm dünyayı derinden etkileyen COVID-19 pandemisine karşı, aday öğrenci velilerini ve kurum çalışanlarımızı korumaya yönelik alınan tedbirler kapsamında kura kayıtlarımız Randevu Sistemi ile yapılacak. Kura kayıtlarına öğrenci getirmek kesinlikle yasaktır. Bina girişinde termal kamera ile ateş kontrolü yapılacaktır. Yetkililerin pandemi nedeniyle sakıncalı göreceği kişiler kayda giremeyecektir. Her aday için en fazla bir kişi binaya kabul edilecektir. Kura kaydına gelen kişi, birden fazla öğrenci için (66 aydan büyük olmak kaydı ile) kura başvurusu yapabilir” denildi.

Kura, 28 Haziran saat 11.00’de Noter, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlkokulu yetkilileri huzurunda çekilecek, ismi belirlenen adaylar aynı gün internet sitesinden açıklanacak.