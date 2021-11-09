Gabrak ne demek, ne anlama gelir? Gabrak kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Haberin Devamı

Gabrak kelimesinin özellikle Güney Doğu Anadolu bölgesinde kullanılmakta olan argo bir kelime olduğunu söylemek mümkündür. Gabrak kelimesi aynı zamanda kabrak olarak da kullanılmaktadır. Kelimenin Türk dil kurumunda ise bir anlamının bulunmadığı bilinmektedir.

Gabrak Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Gabrak kelimesinin anlamının argo bir ifade olduğu bilinmektedir. Genel olarak Güney Doğu Anadolu bölgesinde bulunan kişilerin hakaret etmek için kullandığı bir kelime olduğunu söylemek mümkündür. Gabrak kelimesinin tam olarak ne anlama geldiği bilinmemektedir. Ancak genel olarak gabrak kelimesinin söylenen kişiye hakaret etmek gibi bir anlama sahip olduğunu ifade etmek mümkündür. Gabrak kelimesi, argo ve aşağılayıcı bir kelimedir.

Gabrak Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Gabrak kelimesinin genel olarak söylenilen kişiye hakaret etmek için kullanıldığını söylemek mümkündür. Gabrak kelimesinin aşağılayıcı bir anlama sahip olan argo bir kelime olduğu bilinmektedir. Ancak gabrak kelimesinin Türk dil kurumuna göre sahip olduğu bir anlamın olmadığı bilinmektedir. Söylenilen kişiye hakaret etmek ve o kişiyi küçük düşürmek için kullanılan argo bir kelime olma özelliği ile bilinmektedir.