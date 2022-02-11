Gabon nerede, nasıl bir ülke? Gabon'un gezilecek yerleri, dini, para birimi ve nüfusu

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Gabon hakkında bilgi edinmek isteyen insanlar bu konuda ulaşmak istedikleri bilgiyi internet üzerinden araştırmayı tercih ediyor. Bu durum konun internette detaylı ve doğru şekilde paylaşılması gerekliliğini ortaya koyuyor.

Gabon Nerede, Nasıl Bir Ülke?

Gabon, Ekvator Afrikasında, Atlas Okyanusu kıyısında bulunmakta olan bir devlet. Afrika kıtasında, Ekvator çizgisinin çevresinde 2° kuzey enlemiyle 4° güney enlemi arasında toprakları bulunmakta olan ve nispeten küçük bir devlet olma özelliği taşıyan Gabon, batıda Atlas Okyanusu, doğusunda ve güneyinde Kongo ile çevrili durumdadır. Kuzeyde ise Ekvator Ginesi ile Kamerun bulunmaktadır.

Gabon'un oldukça büyük bölümü düzlük alanlardan oluşur. Ülke topraklarının en yüksek noktasını ise İboundji oluşturmaktadır ve bu yükselti 980 metredir. Atlas Okyanusuna dökülmekte olan büyüklü küçüklü pek çok ırmak, ülkenin batı kıyılarını yararak Okyanusa ulaşmaktadır. Bu ırmaklardan en önemlileri, kuzeyde ülkeye adını vermiş olan Gabon Körfezini oluşturan Gabon Irmağı ve daha güneyde bulunan Bort-Gentil Körfezi ile Okyanusa dökülen Ogoue Irmağı olmaktadır.

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Bu körfezde yer alan Lopez Burnundan itibaren güneye doğru gidildikçe, akıntıların uzun kumullar halinde deltalar yapması sonucunda oluşan deniz kulakları ve sağlığa zararlı iklimiyle birlikte güney kıyıları yaşanması zor bir hal almıştır.

Kuzeyden güneye doğru ırmakların içinden geçmekte olduğu ovanın genişliği 20 km ile 200 km arasında değişmektedir. İç kısma doğru yükseklik artış göstererek dağlık bölgeye (Billur Dağlarına) ulaşmaktadır. Bu bölgede bulunan en önemli dağ kütleleri kuzeyde yer alan Cristallo Dağları kütlesiyle birlikte güneyde bulunmakta olan Chaillu Sıradağları olmaktadır. Ülkenin doğu kısmında ise fazla yüksek olmayan yaylalar bulunur.

Gabon'un Gezilecek Yerleri

Gabonda gezilip görülmeye değer pek çok tarihi ve dini yapı, antik kentler ve doğal güzellikler bulunmaktadır. Bu yerleri ise şu şekilde sıralamak mümkündür:

- Pongara Milli Parkı,

- Loango Ulusal Parkı,

- Makokou ve Kongou Şelaleleri,

- Fernan Vaz Lagünü,

- İvindo Ulusal Parkı,

- Lastoursville Mağaraları,

- Kessipougou Mağarası,

- Lastourville Mağarası,

- Paoun Mağarası,

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- Grotte de Mbenalatembe Mağarası,

- Grotte de Lebamba Mağarası,

- Ngoiringomo Mağarası,

- Rock Art

- National Museum of Arts and Traditions (Ulusal Sanat ve Gelenekler Müzesi )

- Museum Albert Schweitzer (Albert Schweitzer Müzesi)

- St. Michel Kilisesi

- St. Marie Katedrali,

- Saint Pierre Katedrali,

- Hassan II Mosque (Hassane Camii)

- Notre dame de Lourdes

Gabon'un Dini, Para Birimi ve Nüfusu

Gabon'un nüfusu 2.119.275 olup ülkenin başkenti Gabon Körfezi kıyısında yer almakta olan ve 352.000 nüfuslu Libreville şehridir. Ülkenin kullandığı para birimi Orta Afrika CFA frangı'dır. Ülkenin resmi dili ise Fransızcadır. Bunun dışında Gabon genelinde Bantu dillerinin hakimiyeti söz konusudur.

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Gabon genelinde nüfusun %65'ini Hristiyan dinine mensup kişiler oluşturmaktadır. Burada katolik mezhebine göre inancını yaşayanların oranı ise %60 civarındadır. İslamiyet dinine mensup olan kişiler ise Gabon'da azınlıkta bulunmaktadır ve çoğunluğunu yabancı nüfusun oluşturduğu yalnızca %5'i İslam inancına göre yaşamını devam ettirmektedir. Gabon'da nüfusun geri kalan kısmı ise Bwiti olmak üzere Afrika yerel dinlerine göre yaşamlarını sürdürmektedir. Bunun beraberinde hem Hristiyan dininin hem de yerel dinlerin gerekliliklerini bir arada yerine getiren nüfus da mevcuttur.