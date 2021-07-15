G-suite nedir, hesap nasıl açılır? G-suite nasıl iptal edilir?

Birçok görevi etkili bir şekilde yerine getirmek ve ekip arkadaşları ile iletişim kurabilmek için G-Suit günümüzde yaygın olarak kullanılıyor. Tabii bunun ne olduğu ve nasıl hesaplandığı ile nasıl iptal edileceği konusu da oldukça merak ediliyor.

G Suite Nedir?

G-suit web tabanlı mesajlaşma ve işbirliği uygulama paketidir. Özellikle Google firmasının kendi sunucularında barındırdığı ve ortak şekilde sunduğu bir uygulama olarak da ifade etmek mümkün. Herhangi bir indirme ve yükleme gerçekleştirmeden, Google hesabı ile beraber kullanma imkanı sağlayan bir platformdur. Uygulamalara erişmek için internet, bir cihaz ve web tarayıcısı yeterlidir. O yüzden bir indirme uygulaması değil daha çok bir hizmet olarak öne çıkıyor. Genel olarak ise pek çok farklı işi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek için kullanılan bir Google apps uygulaması şeklinde ifade edilebilir.

G Suite Hesap Nasıl Açılır?

GSuit hesabı açmak için Google hesabı açmak gerekmektedir. Bu konuda basit birkaç yöntemi tamamlamak suretiyle kısa süre içerisinde Google hesabına sahip olmak mümkün. Yani g-suit uygulamalarını kullanabilmek için bu Google hesabına ihtiyaç duyulur.

- Öncelikle bir gmail hesabı açmanız gerekmektedir.

- İnternet üzerinden Gmail bölümüne giriş yaparak kolayca bu hesabı açmak mümkün.

- Google hesabı için Gmail hesabı girilmek suretiyle işlem gerçekleştirilir.

- İlgili şifre girilir ve devam edilir.

- Google hesabı adına GWSMO Erişimi sağlamak adına ‘İzin ver’ bölümüne onay verilir.

Böylece veriler tamamen içi aktarılmak suretiyle, Google hesabı üzerinden artık işlem yapma olanağı elde edilmektedir. Daha sonra Google hesabı üzerinden sağ taraftaki kısma giriş yapılarak, G-suit kısımlarından herhangi bir uygulama değerlendirilebilir.

G Suite Nasıl İptal Edilir?

Hesap açma ile beraber aynı zamanda g-suit hesabını nasıl kapanacağı merak edilen konular içerisinde geliyor. Gerekli olan işlemleri sırası ile tamamlamak suretiyle kolayca bu hesabı kapatmak mümkün.

- Öncelikli alan adı girişi yapılmalıdır.

- Daha sonra e-posta adresine tıklanır.

- G Suit aboneliğini yönet kısmına tıklanır.

- Aboneliği iptal et bölümüne tıklanır.

Yukarıdaki işlemleri yaptıktan sonra kolayca sonuç elde etmek mümkündür. Aynı zamanda Google hesabını silmek suretiyle de bu uygulamayı silme imkanı elde edilmektedir. Ancak özellikle şirketler için iletişim noktasında önemli bir potansiyel teşkil ettiğini söylemek mümkün.

G-Suit Özellikleri Nelerdir?

Sağlamış olduğu birçok farklı özellik ile beraber G-Suit günümüzde oldukça yaygın şekilde kullanılıyor.

- Neredeyse sınırsız bulut uygulaması sağlar.

- Birçok farklı akıllı uygulama sunar.

- Yönetici erişim kontrolü sunar.

- Reklamsız deneyim imkanı verir.

- Özelleştirilmiş olan kullanıcı ara yüzü bulunur.

- Kolay bir şekilde e-posta oluşturma imkanı verir.

- İki faktörlü kimlik uygulama vardır.

- 7/24 destek imkanı sağlar.

- Kullanıcı deneyimini özelleştirmek ve daha fazla geliştirmek için ekleme konusunda API seçeneği sunar.

Yukarıdaki özellikleri ile beraber günümüzde oldukça fazla kullanılan bir uygulama sistemi olduğunu söylemek mümkün. Hiçbir indirme ya da yükleme yapmadan, Google hesabı üzerinden kolayca hesap açma şansı bulunmaktadır. Böylece ekip arkadaşları da daha senkronize çalışma olanağı sağlar. Özellikle harika bir entegrasyon imkanı sağlaması ile beraber, düzenli ve sağlıklı bir çalışma olanağı sunmaktadır. Bu sebepten dolayı günümüzde hem kurumsal hem de bireysel olarak değerlendirildiğini söylemek mümkün.