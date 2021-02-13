G Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır? G Sınıfı Sürücü Belgesi Alma Yaşı, Şartları Ve Harç Fiyatı (2020)

Ehliyet, otomobil, otobüs, kamyon, tır gibi araçların sürülmesi için, belirli bir eğitim karşılığında verilen belgelere denmektedir. Ehliyet olmadan hiçbir araç kullanılamaz. Kullanıldığı taktirde belirli cezalar uygulanmaktadır. Verilen ehliyetlerden birisi de G sınıfı belgesidir.

G Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır?

İş makinelerinin kullanımı için G sınıfı ehliyet gerekmektedir. Bu ehliyet sayesinde kullanılan iş makinesi aracı ile trafiğe çıkabilir ve tüm işlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. G sınıfına sahip olan kişiler her iş makinesini kullanamaz. İş makineleri kendi aralarında farklı özelliklere sahip olduğundan hangi sınıf aracı kullanacaksınız onun ehliyeti alınmalıdır.

G sınıfı Ehliyet Alma Yaşı Kaçtır?

G sınıfı ehliyet almak isteyen her birey 18 yaşını bitirmiş olup 19 yaşından gün almış olmak ve 18 üstü yaş grubunda olunduğunda hiçbir sakınca olmadan ehliyet alıp iş makinesi kullanabilmektedir. 18 yaş altı olan kişiler kesinlikle bu ehliyeti alamamaktadır.

G sınıfı Ehliyet Alma Şartları Nelerdir?

- En az ilköğretim mezunu olmak gerekmektedir.

- 18 yaşın doldurulması gerekmektedir.

- Türk Ceza Kanununun ehliyet almak için sakıncalı olan ilgili maddelerinden hüküm giyilmemiş olması gerekmektedir.

- Sağlık açısından iş makinesi kullanmaya engel olabilecek herhangi bir durumun olmaması gerekmektedir.

- Adli sicil kaydının temiz olması gerekmektedir.

- Verilen eğitim sonrası yapılan sınavı başarı ve iyi bir puan ile geçmek gerekir.

- Belirli bir deneyimin ve ön hazırlığın olması gerekmektedir.

Ayrıca ehliyet almak için gerekli olan ve istenen evraklar şöyledir;

- Düzgün ve temiz çekilmiş nüfus cüzdanı fotokopisi

- Sabıka kaydı belgesi

- G sınıfı ehliyet koşulları için sağlık olur raporu

- Yakın zamanda çekilmiş ve düzgün olan 6 adet vesikalık fotoğraf

- Asıl belge ya da diploma fotokopisi, Üniversite ve Açıktan okuyanlar için öğrenci belgesi gerekmektedir.

G sınıfı Ehliyet Harç Fiyatı Ne Kadardır? (2020)

G sınıfı ehliyet almak isteyenler belirli bir miktarda harç ücreti ödemeden bu belgeye ulaşamamaktadır. Bu harç fiyatları her sene güncellenmekte ve farklılık gösterebilmektedir. 2020 yılı için alınacak olan harç ücreti fiyatı ise 1491,2 lira olarak belirlenmiştir.