Ğ ile biten kelimeler nelerdir? Sonu ğ harfi ile biten kelime listesi (3, 4, 5, 6 ve 7 harfli)

Yumuşak G olarak okunmakta olan ''Ğ'' harfi ile başlayan bir kelime olmasa bile biten bir çok kelimenin bulunduğunu söylemek mümkündür. Siz de Ğ harfi ile biten kelimelerin neler olduğunu detaylı bir şekilde incelemek isteyebilirsiniz. Yumuşak G ile başlayan kelime olmasa bile birçok kelimenin içerisinde geçen yumuşak g harfi, kelimelerin sonunda da yer almakta olan bir harftir.
Ğ HARFİ İLE BİTEN 3 HARFLİ KELİMELER
Yağ
Sığ
Bağ
Çığ
Dağ
Çiğ
Zağ
Yoğ
Yeğ
Tığ
Kığ
Fiğ
Loğ
Huğ
Loğ
Ğ HARFİ İLE BİTEN 4 HARFLİ KELİMELER
Otağ
Ayağ
Ocağ
Abağ
Açığ
Uluğ
Eriğ
Oşığ
Eliğ
İyeğ
Asığ
Ayağ
Abuğ
Acığ
Utağ
Eriğ
Danğ
Ğ HARFİ İLE BİTEN 5 HARFLİ KELİMELER
Tuyuğ
Ferağ
Dimağ
İfrağ
İblağ
Dimağ
Çirağ
Baliğ
Ğ HARFİ İLE BİTEN 6 HARFLİ KELİMELER
Tebliğ
Aladağ
Meblağ
Elazığ
Beydağ
Başbuğ
Sağyağ
Ğ HARFİ İLE BİTEN 7 HARFLİ KELİMELER
Elmadağ
Akçadağ
Sıradağ
Sadeyağ
Emirdağ
Babadağ
Sıradağ
Ğ HARFİ İLE BİTEN 8 HARFLİ KELİMELER
Yanardağ
Altındağ
Samandağ
Tekirdağ
Tebellüğ
Ğ HARFİ İLE BİTEN 9 HARFLİ KELİMELER
Uğurludağ
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