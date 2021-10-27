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Ğ ile biten kelimeler nelerdir? Sonu ğ harfi ile biten kelime listesi (3, 4, 5, 6 ve 7 harfli)

#Ğ İle Biten Kelimeler Nelerdir?#İsimler#Objeler
Ğ ile biten kelimeler nelerdir Sonu ğ harfi ile biten kelime listesi (3, 4, 5, 6 ve 7 harfli)

Tüm kelimelerin başladığı ve bittiği bir harf vardır. Ğ ile biten kelimeler nelerdir? Sonu Ğ harfi ile biten kelime listesi (3, 4, 5, 6 ve 7 Harfli) nasıl olmalıdır? Siz de Ğ harfi ile biten kelimelerin neler olduğunu merak ediyorsanız tüm detayları ile derledik.

 

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Yumuşak G olarak okunmakta olan ''Ğ'' harfi ile başlayan bir kelime olmasa bile biten bir çok kelimenin bulunduğunu söylemek mümkündür. Siz de Ğ harfi ile biten kelimelerin neler olduğunu detaylı bir şekilde incelemek isteyebilirsiniz. Yumuşak G ile başlayan kelime olmasa bile birçok kelimenin içerisinde geçen yumuşak g harfi, kelimelerin sonunda da yer almakta olan bir harftir.

Ğ HARFİ İLE BİTEN 3 HARFLİ KELİMELER

Yağ

Sığ

Bağ

Çığ

Dağ

Çiğ

Zağ

Yoğ

Yeğ

Tığ

Kığ

Fiğ

Loğ

Huğ

Loğ

Ğ HARFİ İLE BİTEN 4 HARFLİ KELİMELER

Otağ

Ayağ

Ocağ

Abağ

Açığ

Uluğ

Eriğ

Oşığ

Eliğ

İyeğ

Asığ

Ayağ

Abuğ

Acığ

Utağ

Eriğ

Danğ

Ğ HARFİ İLE BİTEN 5 HARFLİ KELİMELER

Tuyuğ

Ferağ

Dimağ

İfrağ

İblağ

Dimağ

Çirağ

Baliğ

Ğ HARFİ İLE BİTEN 6 HARFLİ KELİMELER

Tebliğ

Aladağ

Meblağ

Elazığ

Beydağ

Başbuğ

Sağyağ

Ğ HARFİ İLE BİTEN 7 HARFLİ KELİMELER

Elmadağ

Akçadağ

Sıradağ

Sadeyağ

Emirdağ

Babadağ

Sıradağ

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Ğ HARFİ İLE BİTEN 8 HARFLİ KELİMELER

Yanardağ

Altındağ

Samandağ

Tekirdağ

Tebellüğ

Ğ HARFİ İLE BİTEN 9 HARFLİ KELİMELER

Uğurludağ

 

 

 

 

 

 

 

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