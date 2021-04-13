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HaberlerEğitim Haberleri Sözlük HaberleriG Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri
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Sözlük
Haber Giriş: 13.04.2021 - 03:05 | Son Güncelleme:

G Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri

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G Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri

Alfabenin 8. harfi olan G, F harfinden sonra gelir. Fizikte kütle çekim ivmesi ''g'' şeklinde gösterilir. Büyük harfle yazılan ''G'' ise kütle çekim sabitinin simgesidir. Merak edenler için G harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (artist) isimlerini derledik.

Türkiye'de G harfi ile başlayan üç şehir yer alıyor. Bununla birlikte dünya üzerinde G harfi ile başlayan 12 ülke bulunmaktadır.

 G Harfi ile Başlayan Hayvan

 Gelincik

 Güve

 Geyik

 Goril

 Gergedan

 G Harfi ile Başlayan Şehir

 Giresun

 Gaziantep

 Gümüşhane

 G Harfi ile Başlayan Ülke İsimleri

 Gabon.

 Güney Sudan

 Gambiya.

 Güney Kore

 Gana.

 Güney Afrika Cumhuriyeti

 Georgia.

 Güney Sudan

 Gine.

 Gine-Bissau.

 Grenada.

 Guatemala.

 G Harfi ile Başlayan İsim

 G harfi ile başlayan kadın isimleri:

 Gamze

 Güliz

 Gül

 Gülbahar

 Gülşah

 Gülşen

 Gülizar

 Gülten

 Gülçin

 Güzin

 Gizem

 Gökçe

 Gökçen

 Göksu

 Gökşen

 Gaye

 Gonca

 Gözde

 Gönül

 Gülay

 Gülce

 Güldeste

 Güler

 Gülin

 G harfi ile başlayan erkek isimleri:

 Gürkan

 Giray

 Galip

 Gazanfer

 Gazi

 Gürcan

 Gaffar

 Gani

 Garip

 Genco

 Gediz

 Gökbay

 Gökberk

 Gökhan

 Güney

 Güner 

 G harfi ile Başlayan Eşya İsimleri

 Gaz Lambası

 Gazete

 Galoş

 Giysi Dolabı

 Gözlük

 Gardırop

 Gözlük kabı

 Gece Lambası

 Güneş Gözlüğü

 Gelinlik

 Gırgır

 G Harfi ile Başlayan Bitki İsimleri

 Gülhatmi

 Gözlük otu

 Ginseng

 G Harfi ile Başlayan Çiçek İsimleri

 Gül

 Gecesefası

 Günebakan

 Gardenya

 G Harfi ile Başlayan Meyve

 Greyfurt

 G Harfi ile Başlayan Kuş İsimleri

 Gri doğan

 Güvercin

 Gökgerdan

 Guguk Kuşu

 G Harfi ile Başlayan Ünlü (Artist) İsimleri

 Gülse Birsel

 Gizem Salkım

 Gizem İlhan

 Gonca Vuslateri

 Gökhan Yıkılkan

 Gökhan Güney

 Goncagül Sunar

 Göksel Arsoy

 Gülçin Santırcıoğlu

 Gülçin Kültür

 Gaye Gürsel

 Gizem Arıkan

 Gazanfer Özcan 

 

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