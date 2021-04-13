G Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri
Alfabenin 8. harfi olan G, F harfinden sonra gelir. Fizikte kütle çekim ivmesi ''g'' şeklinde gösterilir. Büyük harfle yazılan ''G'' ise kütle çekim sabitinin simgesidir. Merak edenler için G harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (artist) isimlerini derledik.
Türkiye'de G harfi ile başlayan üç şehir yer alıyor. Bununla birlikte dünya üzerinde G harfi ile başlayan 12 ülke bulunmaktadır.
G Harfi ile Başlayan Hayvan
Gelincik
Güve
Geyik
Goril
Gergedan
G Harfi ile Başlayan Şehir
Giresun
Gaziantep
Gümüşhane
G Harfi ile Başlayan Ülke İsimleri
Gabon.
Güney Sudan
Gambiya.
Güney Kore
Gana.
Güney Afrika Cumhuriyeti
Georgia.
Güney Sudan
Gine.
Gine-Bissau.
Grenada.
Guatemala.
G Harfi ile Başlayan İsim
G harfi ile başlayan kadın isimleri:
Gamze
Güliz
Gül
Gülbahar
Gülşah
Gülşen
Gülizar
Gülten
Gülçin
Güzin
Gizem
Gökçe
Gökçen
Göksu
Gökşen
Gaye
Gonca
Gözde
Gönül
Gülay
Gülce
Güldeste
Güler
Gülin
G harfi ile başlayan erkek isimleri:
Gürkan
Giray
Galip
Gazanfer
Gazi
Gürcan
Gaffar
Gani
Garip
Genco
Gediz
Gökbay
Gökberk
Gökhan
Güney
Güner
G harfi ile Başlayan Eşya İsimleri
Gaz Lambası
Gazete
Galoş
Giysi Dolabı
Gözlük
Gardırop
Gözlük kabı
Gece Lambası
Güneş Gözlüğü
Gelinlik
Gırgır
G Harfi ile Başlayan Bitki İsimleri
Gülhatmi
Gözlük otu
Ginseng
G Harfi ile Başlayan Çiçek İsimleri
Gül
Gecesefası
Günebakan
Gardenya
G Harfi ile Başlayan Meyve
Greyfurt
G Harfi ile Başlayan Kuş İsimleri
Gri doğan
Güvercin
Gökgerdan
Guguk Kuşu
G Harfi ile Başlayan Ünlü (Artist) İsimleri
Gülse Birsel
Gizem Salkım
Gizem İlhan
Gonca Vuslateri
Gökhan Yıkılkan
Gökhan Güney
Goncagül Sunar
Göksel Arsoy
Gülçin Santırcıoğlu
Gülçin Kültür
Gaye Gürsel
Gizem Arıkan
Gazanfer Özcan