G 20 ülkelerine uzaktan eğitimi anlattı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'nin pandemi sürecinde eğitimde attığı adımları G20 ülkelerinin eğitim bakanlarıyla paylaştı. G20 ülkeleri eğitim bakanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temalı video konferans gerçekleştirdi. Toplantının açılış konuşmasını G20 Dönem Başkanlığını yürüten Suudi Arabistan Eğitim Bakanı Dr. Hamad bin Mohammed Al Al-Sheikh yaptı. OECD, UNESCO ve Dünya Bankası temsilcilerinin de katıldığı toplantıda konuşan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, konuşmasına sosyal hayatı ve eğitim hizmetlerini derin bir şekilde etkileyen Kovid-19 pandemisi konusunda toplantı düzenleyen G20 Başkanlığına teşekkür ederek başladı.

Salgını önlemek için Türkiye'de tüm okullarda ve üniversitelerde yüz yüze eğitime mart ayında ara verildiğini hatırlatan Selçuk, "Ve kapanıştan sadece bir hafta sonra ulusal televizyon kanalımızla işbirliği içinde üç televizyon kanalıyla uzaktan öğretime ve çevirimiçi öğrenme platformumuz ile de temel eğitim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik çevirim içi öğrenime başladık. Yükseköğretim düzeyinde ise her üniversite kendi çevirimiçi öğrenimini yürüttü. Pandemiden önce çevirimiçi öğrenme platformuna sahip olunması nedeniyle pandeminin eğitime etkilerini hızlı şekilde telafi edildi. Çevirimiçi öğrenme platformumuz zengin, çünkü binlerce öğretim materyalini içeriyor. Güvenli, çünkü öğretmen ve öğrenciler kendi hesaplarıyla sisteme giriş yapıyor. Etkili, çünkü öğretmenler kendi öğrencilerinin katılımını takip edebiliyor ve canlı dersler yapmaları da mümkün. Dinamik, çünkü öğretmenler eğitim videoları ve interaktif materyaller yükleyebiliyor, öğrencilerine ödev verebiliyor ve etkinlikleri tamamlama durumlarını takip edebiliyor. Uzaktan eğitim sistemi aynı zamanda motive edici. Çünkü platform, öğrencilerin katılımlarına ve etkinlikleri tamamlamalarına göre puan veriyor. Aktif, çünkü uzaktan eğitim döneminde yaklaşık 2.9 milyar tıklanma sayısıyla en çok ziyaret edilen eğitim siteleri içinde ülkemizde birinci, dünyada ise üçüncü sırada. İçermeci çünkü eğitim materyalleri cep telefonlarıyla uyumlu. Bu durum özellikle evinde bilgisayar bulunmayan veya yeterli sayıda bilgisayarı olmayan aileler için faydalı.

Öğrencilere çevirim içi öğrenme platformunda kullanılmak üzere aylık olarak 8 GB ücretsiz veri paketleri sağlandı. Uzaktan eğitim platformuna engeli bulunan öğrenciler için de yüzlerce öğretim videosu hazırlandı. Özellikle küresel acil durum günlerinde öğrencilere yönelik psikososyal destek de çok önemli. Bu çerçevede uzaktan eğitim döneminde 10 milyon civarında öğrenci grup rehberliğinden ve 109 bin öğrenci birebir rehberlik hizmetlerinden faydalandı.

PANDEMİ SÜRECİNDE SEKTÖRLER ARASI İŞBİRLİĞİ DEĞERLİ

Pandemi sürecinde sektörler arası işbirliği çok değerli. Örneğin Türkiye'de eğitim sektörü yüz maskesi, yüz kalkanı, tıbbi tulum ve dezenfeksiyon malzemeleri üreterek pandemiyle mücadelede sağlık sektörünü destekledi. Bugüne kadar 30 milyon civarı maske mesleki ve teknik liselerimiz tarafından üretildi. Birbirimizden öğrenmek için deneyimlerimizi ve iyi uygulamalarımızı paylaşmamızın önemine vurgu yapmak istiyorum. Benzer küresel krizlere daha hazır olunmasına imkân verecek gelişmiş çevirimiçi öğrenme olanaklarıyla eğitim sistemlerimiz Kovid-19 pandemisi sonrası daha ‘dayanıklı’ ve daha ‘içermeci’ olacak. Bu nedenle çevirimiçi öğrenme sistemlerine daha fazla yatırım yapılması gerekiyor.”