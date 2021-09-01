Fyodor Dostoyevski kimdir? Kısaca hayatı, romanları, eserleri ve sözleri

Dostoyevski, 1821 yılında Moskova'da dünyaya gelmiştir. Ailesi o dönemde oldukça yoksuldu. Doğar doğmaz yoksulluk ile mücadele eden Dostoyevski, sonrasında da bu durumla uğraşmıştır. Babası doktor olmasına rağmen alkolikti ve oldukça sinirliydi. Annesi ise oldukça hastaydı. Altı çocuklu ailenin ikinci çocuğudur. Tüberküloz hastalığından önce annesi daha sonra ise babası vefat etmiştir. Babasının ölümünü kendisi istediği düşüncesi ile depresyon yaşamıştır. Ayrıca bu dönemde epilepsi hastalığı da kendini göstermeye başlamıştır.

Fyodor Dostoyevski Kimdir?

Dostoyevski, Petersburg'da mühendislik eğitimini tamamlamıştır. Sonrasında ise edebiyata ilgi duymaya başlamıştır. Para kazanabilmek için Balzac ile Schiller romanlarını çevirmeye başlamıştır. Aynı dönem içerisinde ilk romanı İnsancıkları şair olan Nikolay Neksarov'a okutmuştur. Nikolay, daha sonra dönemin tanınmış eleştirmeni Belinski ile Dostoyevski'yi tanıştırmıştır.

Dostoyevski 1846 yılında Petraşevksi ile tanışmıştır. Bu dönemde hayatı çok farklı bir yöne doğru evrilmeye başlamıştır. Sosyalizm ile ilgilenmeye başlamıştır. Bir süre sonra ise Petraşevski, Çar'a karşı ayaklanma gerçekleştirmiştir. Bu da ülkedeki sosyalistlerin tutuklanmaya başlamasına neden olmuştur. Dostoyevski de bu dönemde tutuklanmış ve 10 ay boyunca bir kalede hücre içerisinde tutuklu kalmıştır. 10 ayın sonunda ise hakkında idam kararı verilmiştir. Son anda cezası idamdan hapis cezasına çevrilmiştir.

Bunun ardından Dostoyevski cezasını çekmesi için Sibirya'da bulunan Omsk cezaevine gönderilmiştir. Cezaevinde olduğu süre boyunca geçirdiği sara nöbetleri yüzünden birçok kere hastaneye kaldırılmıştır.

Sibirya'da hüküm sürdüğü yıllarda yanında sadece İncil vardı. 1859 yılında ise cezasını bitirip Petersburg'a tekrar dönmüştür. Yalnız ve buhranlı günler geçirirken Ölüler Evinden Anılar kitabını yazmıştır.

Tekrar bir yükseliş elde etse de bu durum oldukça kısa sürmüştür. Ardından kurduğu gazete yasaklanmıştır. Bunun ardından karısını, abisini ve yardımcısını sırası ile kaybetmiştir. Bu dönemde Dostoyevski'nin borçları da oldukça fazlaydı. Bu nedenle borçlarından kurtulmak adına ülkesini terk etmiştir.

Avrupa'ya gitmesinin ardından hayatına rulet girdi ve burada kumar oynamaya başladı. Bu sırada sekreterliğini yapan Anna Grigoriyevna ile ikinci evliliğini gerçekleştirmiştir. Ancak fakirlik dönemlerinden bir türlü kurtulamadı. Suç ve Ceza ile Ecinniler kitaplarını da bu dönemde kaleme almıştır.

52 yaşına geldiğinde ülkesine yeniden dönmüştür. Burada Bir Yazarın Günlüğü kitabını kaleme almıştır. Ardından kendisine asıl ün getiren kitabı Karamazov Kardeşleri yazmıştır. Puşkin için düzenlenen bir toplantıda kendisinden konuşma yapması istenmiştir.

Dostoyevski 1881 yılında kaldığı evin çatı katında hayata gözlerini yummuştur. 31 Ocak 1881 yılında ise yapılan cenaze törenine pek çok insan katılmış ve tabutunun arkasından yürümüştür.

Kısaca Hayatı, Romanları, Eserleri ve Sözleri Nelerdir?

Dostoyevski altı çocuklu ailenin ikinci çocuğu olarak 11 Kasım 1821 yılında Moskova'da doğmuştur. Annesi Maria, babası ise Mihail Dostoyevski'dir.

Romanları;

İnsancıklar (1846)

Öteki (1846)

Netochka Nezvanova (1849)

Stepançikova Köyü (1859)

Ezilmiş ve Aşağılanmışlar (1861)

Ölüler Evinden Anılar (1862)

Yeraltından Notlar (1864)

Suç ve Ceza (1866)

Kumarbaz (1867)

Budala (1869)

Ecinniler (1872)

Delikanlı (1875)

Karamazov Kardeşler (1881)

Kısa Öyküleri;

Dokuz Mektupları Romanı (1847)

Mr. Prokharçin (1847)

Ev Sahibesi (1847)

Polzunkov (1848)

Bir Yufka Yürekli (1848)

Kıskanç Koca (1848)

Namuslu Bir Hırsız (1848)

Bir Noel Ağacı ve Düğün (1848)

Beyaz Geceler (1848)

Küçük Kahraman (1857)

Amcanın Rüyası (1859)

Tatsız Bir Olay (1862)

Timsah (1865)

Ebedi Koca (1870)

Bobok (1873)

Uysal Bir Ruh (1876)

Köylü Marey (1876)

Mesih2in Noel Ağacı (1876)

Bir Adamın Düşü (1877)