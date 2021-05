Future Continuous Tense (İngilizce sürekli gelecek zaman) örnek olumlu, olumsuz ve soru cümleleri ile alıştırmalı konu anlatımı

Merhaba sevgili öğrenciler. İngilizce’ de bulunan zamanlara bugünkü dersimizde Future Continuous Tense ile devam ediyoruz. Gelecekte devam eden zaman ya da sürekli gelecek zaman olarak Türkçe’ ye çevrilen bu zamanı aslına bakacak olursak sıklıkla kullanıyoruz. Bu zaman ile yapıyor olacağım veya ediyor olacağım gibi cümlelerde kullanıyoruz. Sıklıkla kullanılan Future Continuous Tense yapısı gözünüzü korkutmasın, oldukça kolay bir şekilde birlikte öğreneceğiz. Şimdi sırasıyla Future Continuous Tense ile olumlu, olumsuz ve soru cümlesi yapılarını inceleyelim. Ardından örnekler ile anladıklarımızı pekiştirelim.

Future Continuous Tense İle Olumlu Cümle Yapısı

Her zaman olduğu gibi bu zamanda da cümleye özne il ebaşlıyoruz. Özne olarak “I, you, we, it, they, he ve she” gelebilir. Ardından yardımcı fiil olarak will gelir ve “be”yalın hali ile gelir. Sonrasında fiiller “ing” takısı alarak cümleye dahil olurlar. Ardından gerekirse nesne, yer zarfı ve zaman zarfı da sırası ile cümlede kullanılır. Şimdi birlikte cümle örneklerini inceleyerek daha kolay anlayalım.

l It will be waiting here all day. (O tüm gün burada bekliyor olacak.)

l I'll be exercising at this time tomorrow. (Yarın bu saatte spor yapıyor olacağım.)

l She'll be watching movies with us next week. (Gelecek hafta bizimle film izliyor olacak.)

l Tomorrow you will clean the house. (Yarın evi temizleyeceksin.)

l When you come home they will be göne. (Eve geldiğinde çoktan gitmiş olacaklar.)

l They will be returing home after two days. (İki gün sonra eve dönüyor olacaklar.)

Future Continuous Tense İle Olumsuz Cümle Yapısı

Future Continuous Tense kurulan cümleleri olumsuz yapabilmek için “will veya am/ is /are” sözcüklerinden sonra “not” eki getirilir. Future Continuous Tense ile kurulan olumsuz cümlelerde “will not” ile “won’t” aynı şeydir. Bu iki farklı kelime kafanızı karıştırmamalıdır. Şimdş örnekleri inceleyelim.

l It wont be waiting here all day. (O tüm gün burada bekliyor olmayacak.)

l I'll not be exercising at this time tomorrow. (Yarın bu saatte spor yapıyor olmayacağım.)

l She'll not be watching movies with us next week. (Gelecek hafta bizimle film izliyor olmayacak.)

l Tomorrow you will not clean the house. (Yarın evi temizlemeyeceksin.)

l When you come home they will not be göne. (Eve geldiğinde çoktan gitmiş olmayacaklar.)

l They will not be returing home after two days. (İki gün sonra eve dönüyor olmayacaklar.)

Future Continuous Tense İle Soru Cümlesi Yapısı

Future Continuous Tense ile soru cümlesi kurulacağı zaman diğer bütün zamanlarda olduğu gibi yardımcı fiil ile özne yer değiştirecektir. Future Continuous Tense de will olan yardımcı fiil özne ile yer değiştirir ve cümlenin başına geçer. Eğer olumsuz bir soru sorulacaksa cümlenin başına “worn’t ya da aren’t” gelir. Şimdi örnekleri inceleyelim.

l Will she staying with us next week? (Önümüzdeki hafta bizimle kalacak mı?)

l Will he come to the movies with us tomorrow? (Yarın bizimle sinemaya gelecek mi?)

l Will they go home in two days? (Onlar iki gün sonra evlerine dönecekler mi?)

l Will she be waiting here after 5 minutes? (5 dakika sonra burada bekliyor olur mu?)