Futbolu kim buldu ve icat etti? Futbol ne zaman bulundu

Futbol bir top 2 kaleci 10’ar futbolcunun olduğu, 90 dakika süren ancak zaman zaman uzatmalara giden ve bir sahada oynanan oyundur. Özellikle çok uzun yıllardır var olması ve dünyada en çok oynanan sporlardan bir tanesi olması futbolu birçok kişi tarafından merak konusu yapmıştır. Kimin bulduğu ne zaman bulunduğu şeklinde merak edilir olmuştur.

Futbolu Kim Buldu ve İcat Etti?

Futbolun 3000 yıl öncesinden başlayarak birçok medeniyette popüler bir oyun olduğu bilinmektedir. Dünyanın en yaygın sporu olarak bilinen futbol 265 milyon kadar insan tarafından sevilen bir oyundur. Milattan önce 3. Yüzyılda Çinliler spor amacıyla ve tekmelemek suretiyle topla oynanan ve topu fileye sokmaya çalışan ilk topluluktur. Ancak bugünkü modern futbolun bulunması ise 19. Yüzyılda İngiltere tarafından ortaya çıkarılmıştır.

Futbol Ne Zaman Bulundu?

Dünyanın en yaygın oyunu olarak bilinen futbol ilkel haliyle ilk defa milattan önce 3000’li yıllarda oynanmıştır. Ancak modern futbolun tarihi 1800'lü yıllara denk gelmektedir. 1800’lü yıllar itibariyle İngiltere'de şekillenmeye başlayan futbol hala dünyanın en yaygın sporudur.