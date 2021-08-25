Futbolcu Nasıl Olunur? Futbol Okullarında Futbolcu Olunur Mu?

Futbola başlamanın en önemli şartlarından biri hangi mevkide oynayacağınıza karar vermektir. Birçok futbol okulunda ise oyuncuların yeteneğine göre hangi mevkide oynayacağına karar veriliyor.

Futbolcu Nasıl Olunur?

Futbolcu olmak için belli başlı kriterlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Boy - kilo endeksinin orantılı olması için tüm antrenmanlara katılmalı ve bol bol egzersiz yapılmalı.

Futbol hıza dayalı bir spor olduğu için futbolcu olmak isteyenler beslenmesine de dikkat etmelidir. Fazla kilolar, oyuncunun sahada istediği performansı yansıtmasına engel olur. Özellikle yağlı ve şekerli yiyeceklerden uzak durulmalı, takımın teknik heyeti tarafından hazırlanmış olan beslenme programlarına uyulmalıdır.

Bunun dışında futbolcu olmak için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

1- Mümkün olduğunca erken yaşta bir futbol okuluna yazılmak ve hangi mevkide oynayacağına karar vermek.

2- Teknik direktörün ve teknik ekibin hazırladığı tüm programlara uymak.

3- Sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmak.

4- Antrenman günleri dışında da evde ve spor salonlarında çalışıp fit kalmak.

5- Dünya çapında ünlü olan futbolcuların hayat hikayelerini okumak, onlar hakkında çekilen belgeselleri izlemek.

6- Uyku düzeni, sağlıklı olmanın ön koşullarından biri olduğu için, her futbolcu adayı uyku düzenine de dikkat etmelidir.

7- Premier Lig, Seri A, Lig 1 ve La Liga gibi kaliteli Avrupa liglerini ve şampiyonalarını takip etmek

8- Futbol becerinizi geliştirecek yeni hobiler edinmek

Futbol Okullarında Futbolcu Olunur mu?

Futbol okullarında profesyonel futbolcu olmak mümkündür. Bunun için profesyonel futbolcu lisansı çıkartılması gerekiyor. Lisans için önce hastane heyetine çıkarılır ve sağlık kontrolünden geçilir. Fotoğraflı sağlık raporu dışında, üç adet fotoğraf ve kimlik kartı fotokopisi ile başvuru yapılarak profesyonel fotoğrafçı olunabilir.