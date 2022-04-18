Futbol Terimleri Ve Anlamları Nelerdir? En Çok Kullanılan Futbol Terimlerinin İsimleri

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Futbol günümüzde sıklıkla takip edilen spor dalları arasındadır. Bununla beraber futbol ile alakalı olarak asist, aşırtma, aut gibi pek çok terim bulunur. En çok kullanılan futbol terimleri arasında ise şut, ofsayt ve taç gibi terimler bulunmaktadır.

En Çok Kullanılan Futbol Terimlerinin İsimleri Nelerdir?

- Asist

- Aşırtma

- Aut

- Averaj

- Beşlik

- Ceza Sahası

- De-marke

- Degaj

- Endirekt Serbest Vuruş

- Dripling

- Faul

- Fiskstür

- Forvet

- Frikik

- Hat Trick

- Kademe

- Markaj

- Ofsayt

- Ön Libero

- Penaltı

- Plonjon

- Röveşata

- Santra

- Santrafor

- Stoper

- Taç

Futbol Terimleri ve Anlamları Nelerdir?

Futbol dünyada en yaygın olan spor dallarından biridir. Bu sebeple bu spor dalı ile alakalı olarak birçok terim bulunmaktadır. Futbol terimleri ve anlamları şu şekildedir:

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Asist: Bir oyuncunun maç esnasında gol atıp takımını öne geçirmek için arkadaşına verdiği gol öncesi son pasa asist denir. Fakat oyuncunun vermiş olduğu bu pas eğer gole dönüşmezse asist olarak kabul edilmez.

Forvet: Takımın hücum oyuncularından olan, rakip kaleye en yakın kısımda pozisyon alan ve gol atma amacı taşıyan oyuncuya forvet denmektedir.

Ceza Sahası: Ceza sahası daha çok ceza alanı olarak adlandırılmaktadır. Bununla beraber ceza sahası her iki kale önünde bulunan çizgiler ile belirlenmiş alana denilmektedir. Bunun yanı sıra kaleye on bir metre uzaklıkta bulunan penaltı noktası da bu bölgenin içerisinde yer almaktadır. Ceza sahası dik ve paralel çizgilerle belirlenmektedir.

Endirekt Serbest Vuruş: Maç esnasında bir oyuncunun rakip oyuncuya sert bir şekilde müdahale ederek faul yapması sonucunda hakem tarafından rakip takım lehine verilen karara endirekt serbest vuruş denir. Bununla beraber endirekt serbest vuruşun sayılabilmesi için oyuncunun öncelikle topu takım arkadaşına atması ve sonra tekrar topu alarak oyuna girmesi gerekmektedir.

Hat Trick: Futbolda önceden peş peşe 3 gol atan oyuncular için hat trick terimi kullanılırdı. Fakat bu durum sonradan değişerek oyuncunun maç süresi boyunca atmış olduğu 3 gole hat trick terimi kullanılmaktadır.

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Ofsayt: Ofsayt maç izlenirken en çok sorulan ve merak edilen terimlerden biridir. Bununla birlikte ofsayt oyuncunun takım arkadaşına rakip kale yönünde pas verdiği esnada rakip takımın en az iki savunma oyuncusu bulunması gerekmektedir. Bunun aksine oyuncu en az iki savunma oyuncusu olmadığı esnada ofsayta düşer ve top rakip takıma geçer.

Penaltı: Oyuncunun FIFA kurallarında bulunan 10 kuralı ihlal eder ve kendi ceza sahası içerisinde rakip oyuncuya kural dışı harekette bulunur ise bu durum penaltı ile sonuçlanır.

Taç: Maç sırasında topun sahanın boy çizgisinden dışarı çıkmasına taç denir. Oyuncudan çıkan bu top rakip takım oyuncu tarafından tekrar oyuna sokulur. Taç kullanırken oyuncu iki eliyle topu kavrar, yüzü sahaya dönük ve ayakta olacak şekilde topu oyuna sokar. Bununla beraber oyuncu taç kullanırken rakip takım oyuncuları ise bu oyuncuya en az 2 metre uzaklıkta bulunması gerekir.