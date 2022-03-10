Füruat ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre fürüat kelimesinin sözlük anlamı

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Füruat kelimesi yaygın olarak kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Bu kelime dilimize Arapçadan geçmiştir. Genel anlam olarak bir bütünün parçaları ya da kısımları denilebilir. Bir olaya genel olarak bakıldığında görülen duruma da füruat denir. Meselenin esasında değil de genelinde olan bir durum demektir.

Füruat Ne Demek?

Füruat kelimesinin anlamı bir bütünün kısımları, bölümleri ya da parçaları demektir. Bu kelime mecaz anlam olarak da kullanılır. Bir olayın birinci derece konusu olmayan genele bakıldığında görülen durumu olan demektir.

TDK'ye Göre Füruat Kelimesinin Sözlük Anlamı

TDK verilerine göre füruat kelimesi bir bütüne ait olan parça ya da kısım demektir. Ayrıca Füruat kelimesi merkez olmayan genel anlamına bakıldığında var olan bir durum şeklinde de ifade ediliyor.

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Füruat Ne Anlama Gelir?

Füruat bir olaya genel olarak bakıldığında görülen, birinci derecen bakıldığında ise önemsiz kabul edilen bir durum anlamına gelir. Ayrıca Füruat bir bütünün kısımları, bölümleri veya da parçaları şeklinde anlamlandırılıyor.