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Füruat ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre fürüat kelimesinin sözlük anlamı

#TDK#Füruat#Füruat Ne Demek
Füruat ne demek, ne anlama gelir TDKya göre fürüat kelimesinin sözlük anlamı

Zengin metin belgeleri hazırlamak ya da kaliteli bir şekilde diyalog kurmak için kelimelerin anlamları hakkında geniş bir bilgi birikimine sahip olmak gerekiyor. Aksi durumlarda kurulan diyalogların baskınlığı yok denecek kadar az olacaktır. Sık sık karşımıza çıkan füruat kelimesinin ne demek olduğunu ve TDK'ye göre sözlük anlamının ne olduğunu sizin için detaylı olarak derledik.

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Füruat kelimesi yaygın olarak kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Bu kelime dilimize Arapçadan geçmiştir. Genel anlam olarak bir bütünün parçaları ya da kısımları denilebilir. Bir olaya genel olarak bakıldığında görülen duruma da füruat denir. Meselenin esasında değil de genelinde olan bir durum demektir.

 Füruat Ne Demek?

 Füruat kelimesinin anlamı bir bütünün kısımları, bölümleri ya da parçaları demektir. Bu kelime mecaz anlam olarak da kullanılır. Bir olayın birinci derece konusu olmayan genele bakıldığında görülen durumu olan demektir.

 TDK'ye Göre Füruat Kelimesinin Sözlük Anlamı

 TDK verilerine göre füruat kelimesi bir bütüne ait olan parça ya da kısım demektir. Ayrıca Füruat kelimesi merkez olmayan genel anlamına bakıldığında var olan bir durum şeklinde de ifade ediliyor.

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 Füruat Ne Anlama Gelir?

 Füruat bir olaya genel olarak bakıldığında görülen, birinci derecen bakıldığında ise önemsiz kabul edilen bir durum anlamına gelir. Ayrıca Füruat bir bütünün kısımları, bölümleri veya da parçaları şeklinde anlamlandırılıyor.

 

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#TDK#Füruat#Füruat Ne Demek

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