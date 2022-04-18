Füruat Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Füruat Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Füruat sözcüğüyle eş ve yakın anlamlı olan kelimeler şu şekilde sıralanabilir:

1- Bölümler 2- Parçalar 3- Cüzler 4- Kısımlar 5- Aşamalar 6- Sınıflar 7- Branşlar

Füruat Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

İslam'da kelam alimleri, imanın temel esaslarını ve ibadetleri usul, füruat ve teferruat olarak üçe ayırmıştır. Allah'ın tek ve bir olduğuna, Hz. Muhammed'in ve diğer peygamberlerin O'nun elçisi olduğuna, ölümden sonra diriltilmeye ve ahirete iman, usuldür. Asıl kelimesinin çoğulu olan usul, hem imanın hem de ibadetlerin temelini oluşturur.

İmam Gazali ve Ebu Hanife tarafından da kullanılan füruat kavramı, namaz kılmak, Hacca gitmek, oruç tutmak gibi temel ibadetleri kapsar. İslam alimlerine göre usul olmadan füruat, füruat olmadan da teferruat olmaz. Birbirini tamamlayan bu üç kavram, 10. yüzyıldan beri hem kelam hem de fıkıh ilminde kullanılmaktadır.

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Füruat Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre füruat kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir:

İlk Anlamı: Bir bütünü oluşturan kısımlardan her biri

İkinci Anlamı: Dallar, kısımlar

Üçüncü Anlamı: Temel ibadetler